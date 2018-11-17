Galatasaray'da Sinan Gümüş'te ileri düzeyde kanama var! Belhanda'nın durumu belirsiz...
Galatasaray'ın 21 yaş altı takımı ile oynanan antrenmanda sakatlanan Sinan Gümüş'le ilgili olarak sarı-kırmızılı kulüpten açıklama geldi. Galatasaray yaptığı açıklamada yıldız oyuncunun sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiğini açıkladı.
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü sahasında Atiker Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, salondaki kuvvet çalışmasının ardından sahada tempolu koşular yaptığı bildirildi.
SİNAN GÜMÜŞ'TE İLERİ DÜZEYDE KANAMA VAR
Sarı-kırmızılıların dün 21 yaş altı takımı ile oynadığı antrenman maçında sakatlık geçiren Sinan Gümüş'ün bugün yapılan kontrollerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri düzeyde kanama ve yırtık tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.
BELHANDA'NIN DURUMU BELLİ DEĞİL
Fas Milli Takımı'nın Kamerun ile oynadığı maçın 45. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan ve milli takımdan affı istenen Younes Belhanda'nın son durumunun ise İstanbul'a döndükten sonra yapılacak tetkiklerin ardından belli olacağı aktarıldı.
Teknik heyet tarafından izin verilen Maicon Roque ve Ryan Donk'un antrenmanda yer almadığı duyuruldu.
Sarı-kırmızılı takım, bir günlük izinin ardından hazırlıklarına 19 Kasım Pazartesi günü yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 17.11.2018 16:56
- Güncelleme: 17.11.2018 20:12
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