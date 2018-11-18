Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde - Galeri - Fotomaç
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    18 Kasım 2018, Pazar
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    Galatasaray'da 3 yıldız satış listesinde

    Galatasaray, Maicon, Feghouli ve Eren'i devre arasında satıp transfer için kaynak yaratacak
    18 Kasım 2018 Pazar, 01:39:05 Güncelleme: 09:14:23
    Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde

    UEFA'nın koyduğu sınırlamalar nedeniyle transfer yapabilmesi için oyuncu da satması gereken Galatasaray'da gidecek isimler de şekillendi.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde

    Galatasaray yönetimi temas kurduğu menajerlere, Maicon Roque, Sofiane Feghouli ve Eren Derdiyok'un satışa çıkarıldığını iletti.

    Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde

    FEGHOULİ SABİT

    Galatasaray'ın, 4 milyon 150 bin euro'ya ayrılma hakkı olan Feghouli için çok fazla bir seçeneği yok.

    Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde

    Ancak Katar takımları ile anılan Maicon'dan 6 milyon euro, Eren Derdiyok'tan ise 3 milyon euro bonservis bekleniyor.

    Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde

    Yönetim böylece en azından 13 milyon euro barajını aşmayı hedefliyor.

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