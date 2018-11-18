Galatasarayda 3 yıldız satış listesinde - Galeri - Fotomaç
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Galatasaray'da 3 yıldız satış listesinde
Galatasaray, Maicon, Feghouli ve Eren'i devre arasında satıp transfer için kaynak yaratacak
18 Kasım 2018 Pazar, 01:39:05
Güncelleme: 09:14:23
UEFA'nın koyduğu sınırlamalar nedeniyle transfer yapabilmesi için oyuncu da satması gereken Galatasaray'da gidecek isimler de şekillendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray yönetimi temas kurduğu menajerlere, Maicon Roque, Sofiane Feghouli ve Eren Derdiyok'un satışa çıkarıldığını iletti.
FEGHOULİ SABİT
Galatasaray'ın, 4 milyon 150 bin euro'ya ayrılma hakkı olan Feghouli için çok fazla bir seçeneği yok.
Ancak Katar takımları ile anılan Maicon'dan 6 milyon euro, Eren Derdiyok'tan ise 3 milyon euro bonservis bekleniyor.
Yönetim böylece en azından 13 milyon euro barajını aşmayı hedefliyor.