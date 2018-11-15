Fatih Terim: "Ağır tahrik var" – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    : "Ağır tahrik var"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "Ağır tahrik var"

    Olaylı derbi sonrası 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü ’in, yaptığı savunma ortaya çıktı.

    Terim'in 'ye gönderdiği savunmayı bizzat kendisinin yapması dikkat çekerken, "Tüm bu eylem ve söylemlerin ağır haksız tahrik neticesinde" meydana geldiğini ve bunun göz önüne alınması gerektiğini belirtti. Müsabaka hakemi 'u kesinlikle tehdit ve hakaret etmediğini ifade eden Terim, söylemlerinin ifade hürriyeti içerisinde olduğunu söyledi. Terim, tüm bu olayların sebebi olarak maçın 72. dakikasında hakemin topun açıkça rakipten taca çıkmasına rağmen verdiği hatalı kararın neticesinde skorun eşitlenmesini gösterdi.

    İNDIRIM OLMALI

    Tecrübeli hoca, federasyondan verilecek cezanın, müsabaka sonrası rakip takım ve yöneticilere gösterdiği misafirperver yaklaşımında göz önüne alınarak indirilmesini talep etti.
    1. 15.11.2018
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