Fatih Terim: "Ağır tahrik var"
Olaylı derbi sonrası 10 maç ceza alan G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, yaptığı savunma ortaya çıktı.
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Tecrübeli hoca, federasyondan verilecek cezanın, müsabaka sonrası rakip takım ve yöneticilere gösterdiği misafirperver yaklaşımında göz önüne alınarak indirilmesini talep etti.
- 15.11.2018
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Asla ihanet etmem
Toplam 5
Yorum
omerd asık surat neydi malatya maçında, her maç gol yiyoruz.
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Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve CAS cevabı
Toplam 4
Yorum
Ruhi Bjkliyim keşke Cengiz bizim başkan olsaydı. Şenol oyuncu parasını verin diyor yönetim borçlan oyuncu ala ala kulübün Çan’ını okudu
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Beşiktaş'ta yıldız isim kadro dışı bırakıldı!
Toplam 2
Yorum
Süreyya Oyuncu her türlü davranışı yapıyor para verme cezası cesareti gösterilmiyorsa olay çok vahim acile gereği ve soruşturulması
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