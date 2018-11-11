Sofiane Feghouli'den Fatih Terim'e mesaj!
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kayserispor karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
İşte Feghouli'nin açıklamalarından satır başları:
"Bu maç benim için önemli bir maçtı. Hocama bana bir kere daha bana güvenmesi için mesaj verdim. Sağda, solda oynayabilirim. Nerede oynadığımın önemi yok. Hocamın bana güvenebileceğini göstermek için bugün ekstra performans gösterdim."
"Taraftarımıza, hocamıza ve bizimle olamayan arkadaşlarımıza bu 3 puanı göndermek istiyorum. Önemli olan 3 puanı almaktı."
- 10.11.2018 22:23
- Güncelleme: 11.11.2018 01:57
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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