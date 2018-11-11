İşte Feghouli'nin açıklamalarından satır başları:

"Bu maç benim için önemli bir maçtı. Hocama bana bir kere daha bana güvenmesi için mesaj verdim. Sağda, solda oynayabilirim. Nerede oynadığımın önemi yok. Hocamın bana güvenebileceğini göstermek için bugün ekstra performans gösterdim."

"Taraftarımıza, hocamıza ve bizimle olamayan arkadaşlarımıza bu 3 puanı göndermek istiyorum. Önemli olan 3 puanı almaktı."