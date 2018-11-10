Levent Tüzemen: "Fatih Terim'i Milli Takım'dan ayıran Yıldırım Demirören değil"
A Spor'un usta yorumcuları Erman Toroğlu ve Levent Tüzemen, Takım Oyunu programında çarpıcı açıklamalarda bulundular. Tüzemen, "Fatih Terim'in Milli Takım'dan alınmasına etken olan kişi Yıldırım Demirören değil" dedi. Erman Toroğlu ise "Fatih Terim'in Milli Takım'dan alınmasına sebep olan kişi Servet Bey (Yardımcı) diyorlar" açıklamasında bulundu.
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