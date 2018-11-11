Celil Yüksel'den duygusal paylaşım
Galatasaray'ın Kayserispor'u 3-0 yendiği maçta ikinci devrede oyuna giren genç oyuncu Celil Yüksel, maçın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.
İlk kez bir lig maçında Galatasaray forması giyen Celil Yüksel, Instagram hesabından maçtan kareleri paylaşarak şu notu düştü: Hayatım boyunca bir dakika bile olsa üstüme geçirmenin hayalini kurduğum Galatasaray formasını bugün ilk kez giymenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Bunun çok önemli bir deplasmanda alınan galibiyetle gelmesi ayrı bir sevinç kaynağı. Bana güvenen hocalarıma, her zaman beni takımın bir parçası olarak hissettiren ağabeylerime ve desteklerini esirgemeyen Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Bugün hayalini gerçekleştiren bir çocuğun sevinciyle uyuyacağım.
- 10.11.2018 22:11
- Güncelleme: 11.11.2018 01:56
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Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Toplam 4
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BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
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