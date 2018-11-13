Erman Toroğlu: Bence cezalar az
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fatih Terim'in 3 maç men cezası daha verilmesinin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bence cezalar az" ifadelerini kullandı.
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