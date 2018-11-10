Celil Yüksel'den duygusal paylaşım – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    'den duygusal paylaşım

    Celil Yüksel'den duygusal paylaşım

    'ın 'u 3-0 yendiği maçta ikinci devrede oyuna giren genç oyuncu , maçın ardından sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

    'ın genç futbolcusu , maçı sonrası yaptığı paylaşımla taraftarları duygulandırdı.

    İlk kez bir lig maçında Galatasaray forması giyen Celil Yüksel, Instagram hesabından maçtan kareleri paylaşarak şu notu düştü: Hayatım boyunca bir dakika bile olsa üstüme geçirmenin hayalini kurduğum Galatasaray formasını bugün ilk kez giymenin tarifsiz mutluluğunu yaşıyorum. Bunun çok önemli bir deplasmanda alınan galibiyetle gelmesi ayrı bir sevinç kaynağı. Bana güvenen hocalarıma, her zaman beni takımın bir parçası olarak hissettiren ağabeylerime ve desteklerini esirgemeyen Galatasaray'ın büyük taraftarına çok teşekkür ederim. Bugün hayalini gerçekleştiren bir çocuğun sevinciyle uyuyacağım.

    1. 10.11.2018 22:11
    2. Güncelleme: 10.11.2018 23:30
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