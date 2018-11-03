Mariano cezalı Onyekuru 11’de! – Fotomaç – 03 Kasım 2018
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    03 Kasım 2018, Cumartesi
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    cezalı Onyekuru 11’de!

    Mariano cezalı Onyekuru 11’de!
    G.Saray, son maçına göre derbi karşılaşmasına kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımın, 'de geçen hafta Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenildiği maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşen derbinin kadrosunda yer almazken, o müsabakaya ilk 11'de başlayan Selçuk İnan da yedeğe çekildi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, karşısında bu futbolcuların yerine, sakatlıkları geçen Serdar Aziz ve Henry Onyekuru'yu ilk 11'de görevlendirdi. Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Reges ile ameliyat edilen Yuto Nagatomo ve Emre Akbaba da müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
    1. 3.11.2018
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