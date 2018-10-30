Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti.
İşte yeni oranlar:
Galatasaray
İlk oran: 1.65
Son oran: 1.80
Beraberlik
İlk oran: 3.30
Son oran: 3.00
Fenerbahçe
İlk oran: 3.40
Son oran: 3.25
- 30.10.2018 15:44
- Güncelleme: 30.10.2018 16:13
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Beşiktaş 4-1 Çaykur Rizespor
Toplam 2
Yorum
eda tpektemek dedik yeni kadroya girdi elinde kalmış forvette oynatacaksınız oynayınca çok iyi işler yapıyor pektemek formayı verin artık
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
mustantik Görünen oki FENERİN en büyük sorunu kalitesiz futbolcular birde bunlar yabancı olunca FENER RUHU kayboluyor, temel sorun Cmollinin ter.
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‘Yollayın gitsin!’
Toplam 7
Yorum
recep iyi madem.cikip siz oynarsiniz.keske böyle sig yorum yapanlari da gönderebilseydik.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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