Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti – Fotomaç – 30 Ekim 2018
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    30 Ekim 2018, Salı
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    - derbisinin oranları değişti

    Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları değişti

    - derbisinin oranları değişti.

    İşte yeni oranlar:

    Galatasaray
    İlk oran: 1.65
    Son oran: 1.80

    Beraberlik
    İlk oran: 3.30
    Son oran: 3.00

    Fenerbahçe
    İlk oran: 3.40
    Son oran: 3.25

    1. 30.10.2018 15:44
    2. Güncelleme: 30.10.2018 16:13
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