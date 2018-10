Cimbom ağır hasarlı!

Milli ara Galatasaray'a hiç yaramadı. Donk'un kafa golüyle deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden ve büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maçların ardından tam anlamı ile çöktü. Younes Belhanda, Rodrigues ve Henry Onyekuru ülkelerinden sakat bir şekilde döndü. Uygulanan yoğun tedavinin ardından Belhanda ve Rodrigues, Cuma akşamı oynanan Bursaspor maçına yetiştirilse de henüz bu yaşananların bir başlangıç olduğu ortaya çıktı.

MEĞERSE SAKATA GELMİŞİZ!

Onyekuru'nun sakatlığı ile başlayan süreç, Cuma akşamı Feghouli, Serdar ve Fernando'nun sakatlıklarıyla zirveye çıktı. Üç oyuncu Bursa karşısında ilk yarıyı göremeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan Eren'in attığı golle 1 puanla ayrılırken Fatih Terim de "Biz maça gelmiştik meğerse sakata gelmişiz. Hayatımda bu kadar kısa sürede bu kadar sakatlığı çok az gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirmekten kendini alamadı.



UEFA SINIRI SIKINTI YARATTI

Galatasaray, Çarşamba günü Türk Telekom'da Schalke'yi ağırlayacak. Zaten Emre'den de yararlanamayan Terim'i zorlu maç öncesinde oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Cimbom'da an itibarıyla 4'ü kesin, birisi şüpheli 5 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Zaten kadro kısıtlama cezası olan ve UEFA'ya 21 oyuncu bildirebilen Terim, 5 oyuncusundan da yararlanamazsa 16 oyuncu ile Schalke maçına çıkacak. Bu nedenle Florya'da tüm gözler sağlık ekibine çevrildi.



REViRDE SON DURUM

EMRE AKBABA: Sakatlığı en ciddi isim. En iyi ihtimalle ligin ikinci yarısında takımdaki yerini alabilecek.

ONYEKURU: Milli arada sakatlandı. Durumu ciddi. 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.

FERNANDO: Bursaspor maçında yerini Selçuk'a bıraktı. Kas sakatlığı yaşadı. Schalke maçında oynama ihtimali yüzde 10.

FEGHOULI: İlk yarıda yerini Eren Derdiyok'a bıraktı. Kas sakatlığı ciddi. Dinlenmesi zorunlu görülüyor. Schalke karşısında oynaması çok zor. SERDAR AZİZ: 19. dakikada sakatlandı ve Maicon oyuna girdi. Sakatlığı diğerlerine göre daha hafif. Schalke maçında oynama ihtimali var.



SERDAR'IN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK

Galatasaray sakat oyuncularla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Fernando Reges'in tedavisine başlanmıştır. Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen Serdar Aziz'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın (bugün) gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır" denildi.



FAZLA YÜKLEME Mİ YAPILDI?

Bursaspor maçının ilk yarısında arka arkaya yaşanan sakatlıklar bir anda gözleri performans ve fizikkondisyon ekibine çevrilmesine yol açtı. Birçok yorumcu ve taraftar karşılaşma sonrasında yaşanan sakatlıkların antrenman ve yükleme metotlarından kaynaklanabileceğini öne sürüp önlem alınmasını istedi.



SCOTT PİRİ'NİN EKİBİNDEYDİ

Buna karşın Fatih Terim'in böyle bir endişesinin olmadığı öğrenildi. Terim'in Atletik Performans Antrenörü Yasin Küçük, yardımcıları ve Sağlık Kurulu ile her antrenman öncesinde toplantı yapıp, idman metotları ve futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Ayrıca Küçük, eski kondisyoner Scott Piri'nin ekibinde yer almıştı.



OYUN SiSTEMi ETKiLENECEK Mi?

Fatih Terim sakatlar nedeniyle sarsılsa da her türlü duruma göre planlar hazırlamaya başladı. Tecrübeli hoca, sakatlar yetişene kadar Ryan Donk, Belhanda, Maicon, Sinan Gümüş ve Eren Derdiyok'u hazırlayacak. Henry Onyekuru, Fernando, Feghouli, Serdar Aziz ve Emre Akbaba önemli isimler olsa da tecrübeli hocanın, galibiyet planını etkilemeyecek.



İŞTE SAKATLAR VE ALTERNATİFLERİ:

FERNANDO- DONK: Orta sahada defansif görevi Hollandalı oyuncu üstlenecek.

EMRE-BELHANDA: Emre'nin sakatlandığı günden beri yük Belhanda'nın üzerinde... Faslı yıldız henüz istenilen seviyede değil ama Schalke karşısında yine kritik bir rol üstlenecek.

SERDAR-MAİCON: Serdar'ın oynama ihtimali var. Serdar oynasa da oynamasa da Maicon 11'de olacak. Ama oynamazsa Ozan'la beraber forma giyecek.

ONYEKURU-SİNAN: Sinan her halükarda Schalke maçında kanada geçecek. Rodrigues'le değişmeli oynayacak.

FEGHOULİ-EREN: Terim bu sezon çok şans vermediği Feghouli'yi zaten Schalke maçında 11'de düşünmüyordu.