Cimbom ağır hasarlı! – Fotomaç – 21 Ekim 2018
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    21 Ekim 2018, Pazar
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    Cimbom ağır hasarlı!

    Cimbom ağır hasarlı!

    Milli maçlar sonrası Onyekuru’yu kaybeden sarı-kırmızılı ekip, karşısında puanı kurtardı ama , Feghouli ve Serdar’ı kaybetti. Çarşamba günkü zorlu maç öncesinde Florya’da olağanüstü hal ilan edildi

    Milli ara 'a hiç yaramadı. Donk'un kafa golüyle deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 mağlup eden ve büyük bir hava yakalayan sarı-kırmızılı ekip, milli maçların ardından tam anlamı ile çöktü. Younes , Rodrigues ve ülkelerinden sakat bir şekilde döndü. Uygulanan yoğun tedavinin ardından ve Rodrigues, Cuma akşamı oynanan maçına yetiştirilse de henüz bu yaşananların bir başlangıç olduğu ortaya çıktı.

    MEĞERSE SAKATA GELMİŞİZ!
    Onyekuru'nun sakatlığı ile başlayan süreç, Cuma akşamı Feghouli, Serdar ve 'nun sakatlıklarıyla zirveye çıktı. Üç oyuncu karşısında ilk yarıyı göremeden oyundan çıkmak zorunda kaldı. , 1-0 geriye düştüğü karşılaşmadan Eren'in attığı golle 1 puanla ayrılırken de "Biz maça gelmiştik meğerse sakata gelmişiz. Hayatımda bu kadar kısa sürede bu kadar sakatlığı çok az gördüm" diyerek şaşkınlığını dile getirmekten kendini alamadı.

    UEFA SINIRI SIKINTI YARATTI
    Galatasaray, Çarşamba günü 'da 'yi ağırlayacak. Zaten Emre'den de yararlanamayan Terim'i zorlu maç öncesinde oldukça zorlu bir süreç bekliyor. Cimbom'da an itibarıyla 4'ü kesin, birisi şüpheli 5 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Zaten kadro kısıtlama cezası olan ve 'ya 21 oyuncu bildirebilen Terim, 5 oyuncusundan da yararlanamazsa 16 oyuncu ile maçına çıkacak. Bu nedenle Florya'da tüm gözler sağlık ekibine çevrildi.

    REViRDE SON DURUM
    EMRE AKBABA:     Sakatlığı en ciddi isim. En iyi ihtimalle ligin ikinci yarısında takımdaki yerini alabilecek.
    ONYEKURU: Milli arada sakatlandı. Durumu ciddi. 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması öngörülüyor.
    FERNANDO: maçında yerini Selçuk'a bıraktı. Kas sakatlığı yaşadı. Schalke maçında oynama ihtimali yüzde 10.
    FEGHOULI: İlk yarıda yerini 'a bıraktı. Kas sakatlığı ciddi. Dinlenmesi zorunlu görülüyor. Schalke karşısında oynaması çok zor. SERDAR AZİZ: 19. dakikada sakatlandı ve Maicon oyuna girdi. Sakatlığı diğerlerine göre daha hafif. Schalke maçında oynama ihtimali var.

    SERDAR'IN DURUMU BUGÜN BELLİ OLACAK
    Galatasaray sakat oyuncularla ilgili bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Sağ üst arka adale grubunda orta derece zorlanma tespit edilen Sofiane Feghouli ve Reges'in tedavisine başlanmıştır. Kasık ağrısı nedeniyle oyuna devam edemeyen 'in sağlık durumu ile ilgili bilgilendirme ise yarın (bugün) gerçekleştirilecek ek tetkiklerin ardından yapılacaktır" denildi.

    FAZLA YÜKLEME Mİ YAPILDI?
    Bursaspor maçının ilk yarısında arka arkaya yaşanan sakatlıklar bir anda gözleri performans ve fizikkondisyon ekibine çevrilmesine yol açtı. Birçok yorumcu ve taraftar karşılaşma sonrasında yaşanan sakatlıkların antrenman ve yükleme metotlarından kaynaklanabileceğini öne sürüp önlem alınmasını istedi.

    SCOTT PİRİ'NİN EKİBİNDEYDİ
    Buna karşın 'in böyle bir endişesinin olmadığı öğrenildi. Terim'in Atletik Performans Antrenörü Yasin Küçük, yardımcıları ve Sağlık Kurulu ile her antrenman öncesinde toplantı yapıp, idman metotları ve futbolcuların durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi. Ayrıca Küçük, eski kondisyoner 'nin ekibinde yer almıştı.

    OYUN SiSTEMi ETKiLENECEK Mi?
    Fatih Terim sakatlar nedeniyle sarsılsa da her türlü duruma göre planlar hazırlamaya başladı. Tecrübeli hoca, sakatlar yetişene kadar , Belhanda, Maicon, ve 'u hazırlayacak. , Fernando, Feghouli, ve Emre Akbaba önemli isimler olsa da tecrübeli hocanın, galibiyet planını etkilemeyecek.

    İŞTE SAKATLAR VE ALTERNATİFLERİ:
    FERNANDO- DONK: Orta sahada defansif görevi Hollandalı oyuncu üstlenecek.
    EMRE-BELHANDA: Emre'nin sakatlandığı günden beri yük Belhanda'nın üzerinde... Faslı yıldız henüz istenilen seviyede değil ama Schalke karşısında yine kritik bir rol üstlenecek.
    SERDAR-MAİCON: Serdar'ın oynama ihtimali var. Serdar oynasa da oynamasa da Maicon 11'de olacak. Ama oynamazsa Ozan'la beraber forma giyecek.
    ONYEKURU-SİNAN: Sinan her halükarda Schalke maçında kanada geçecek. Rodrigues'le değişmeli oynayacak.
    FEGHOULİ-EREN: Terim bu sezon çok şans vermediği Feghouli'yi zaten Schalke maçında 11'de düşünmüyordu.

    1. 21.10.2018
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