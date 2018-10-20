Belhanda asisti yaptı – Fotomaç – 20 Ekim 2018
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    20 Ekim 2018, Cumartesi
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    asisti yaptı

    <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a> asisti yaptı
    MİLLİ Takım'dan sakat dönen isimlerden olan Younes yine kafa karıştırıcı bir oyun sergiledi. 'ın yediği golde topu kaptıran Faslı futbolcu, beraberlik sayısında ise müthiş bir asist yaptı. Eren'in golünde rakibi çalımlayıp harika bir orta kesmeyi başardı.
    1. 20.10.2018
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