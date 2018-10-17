Sinan için onay verdi – Fotomaç – 17 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Ekim 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Sinan için onay verdi

    Sinan için onay verdi

    Sözleşmesinin sonuna gelen , sarı-kırmızılı takımda kalacak.

    Sözleşmesinin sonuna gelen , sarı-kırmızılı takımda kalacak. Sinan ile ilgili raporunu yönetime veren Terim'in 24 yaşındaki futbolcudan gelecek yıllarda da yararlanmayı düşündüğünü bildirdi. Sinan ile devre arasında masaya oturulması bekleniyor.

    1. 17.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sinan için onay verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN