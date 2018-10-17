Sinan için onay verdi

Sözleşmesinin sonuna gelen Sinan Gümüş, sarı-kırmızılı takımda kalacak. Sinan ile ilgili raporunu yönetime veren Terim'in 24 yaşındaki futbolcudan gelecek yıllarda da yararlanmayı düşündüğünü bildirdi. Sinan ile devre arasında masaya oturulması bekleniyor.