Fernando ?Muslera, kalede sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi... Ancak aynı zamanda şu an en çok kazanan oyunculardan birisi... Yıllık 3.575 milyon Euro garanti ücret kazanan Uruguaylı 5 bin Euro'da puan başı bonus alıyor. Bu sezon Süper Lig'de 18, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan toplayan Cim-Bom'da Muslera şimdiden 105 bin Euro'luk (700 bin TL) bonus hakkı kazandı.