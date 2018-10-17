105 bin Euro kazandı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    105 bin kazandı

    105 bin <a href="/index/euro?id=d791390f-c535-4cf9-a5ad-055e10f49ef9" class="" rel="tag">Euro</a> kazandı

    ?, kalede sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi...

    ?, kalede sergilediği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi... Ancak aynı zamanda şu an en çok kazanan oyunculardan birisi... Yıllık 3.575 milyon garanti ücret kazanan Uruguaylı 5 bin 'da puan başı bonus alıyor. Bu sezon 'de 18, Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan toplayan Cim-Bom'da şimdiden 105 bin Euro'luk (700 bin TL) bonus hakkı kazandı.

    1. 17.10.2018
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