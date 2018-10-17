İmparator 5 yıl daha Galatasaray’da
Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli çalıştırıcının anlaşmasını 2+3 yıl uzattı
Galatasaray yönetimi, taraftarların merakla beklediği haberi nihayet verdi. Sarı-kırmızılılar, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı. Başkan Dursun Özbek döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Terim'in anlaşması Başkan Mustafa Cengiz'in görev süresinin sonuna kadar olacak şekilde yenilendi. Taraflar arasında yapılan anlaşma sonunda ayrıca 3 yıl da opsiyon konuldu. Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldıran ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan Terim'in sözleşmesindeki ücret kısmı ise boştu.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
İmparator 5 yıl daha Galatasaray’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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