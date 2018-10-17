İmparator 5 yıl daha Galatasaray’da – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    İmparator 5 yıl daha ’da

    İmparator 5 yıl daha <a href="/index/galatasaray?id=7ee000f1-c426-40df-a1b1-da9cd165c102" class="" rel="tag">Galatasaray</a>’da

    Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan tecrübeli çalıştırıcının anlaşmasını 2+3 yıl uzattı

    yönetimi, taraftarların merakla beklediği haberi nihayet verdi. Sarı-kırmızılılar, 22 Aralık 2017'de dördüncü kez takımın başına geçen deneyimli teknik adamın sözleşmesini 2020-2021 sezonu sonuna kadar uzattı. Başkan döneminde 1.5 yıllık sözleşmeye imza atan ve bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Terim'in anlaşması Başkan 'in görev süresinin sonuna kadar olacak şekilde yenilendi. Taraflar arasında yapılan anlaşma sonunda ayrıca 3 yıl da opsiyon konuldu. 'ı yeniden ayağa kaldıran ve geçen sezon şampiyonluk yaşayan Terim'in sözleşmesindeki ücret kısmı ise boştu.

    1. 17.10.2018
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