CAS süreci başladı
Yönetim, yapılandırma anlaşmasının bozulma ihtimalinin ortadan kalkması için harekete geçti
UEFA'nın Galatasaray'la yaptığı 4 yıllık anlaşmayı yeniden gözden geçirmek istemesi sonrası harekete geçen Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a taşıdı. İtirazda, anlaşmaya göre hareket ettiklerinin altını çizen sarı-kırmızılıların, bunu itirazlarına ekledikleri öğrenildi. Ancak diğer taraftan UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'nin daha önce yapılan anlaşmaya uyacağını düşünen Cengiz yönetiminin, CAS itirazını usulen gerçekleştirdiği kaydedildi.
DEDİKODULAR BİTSİN
Galatasaray yönetimi, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi'nin aldığı karara itiraz ederek süreci hızlandırmak istiyor. Men söylentilerinden oldukça rahatsız olan sarı-kırmızılılar, dosyanın bir an önce gündemden düşmesini bekliyor.
HUKUKİ DEĞİL
CAS Hakimi Türker Arslan, UEFA'nın Galatasaray'ın yapılandırma anlaşmasını incelemeye almasını doğru bulmadığını söyledi. Arslan, "UEFA'nın karar aldıktan, ilgili kurulunun her konuda gerekli işlemleri yaptıktan sonra 'Ben yeniden bu konuda bu kararı incelemeye alırım' demesini hukuki bulmuyorum" dedi. Arslan, CAS başvurusunu ise erken bulduğunu kaydetti.
- 17.10.2018
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Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
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Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
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Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
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