UEFA'nın Galatasaray'la yaptığı 4 yıllık anlaşmayı yeniden gözden geçirmek istemesi sonrası harekete geçen Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları, konuyu Spor Tahkim Mahkemesi (CAS)'a taşıdı. İtirazda, anlaşmaya göre hareket ettiklerinin altını çizen sarı-kırmızılıların, bunu itirazlarına ekledikleri öğrenildi. Ancak diğer taraftan UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'nin daha önce yapılan anlaşmaya uyacağını düşünen Cengiz yönetiminin, CAS itirazını usulen gerçekleştirdiği kaydedildi.



DEDİKODULAR BİTSİN

Galatasaray yönetimi, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi'nin aldığı karara itiraz ederek süreci hızlandırmak istiyor. Men söylentilerinden oldukça rahatsız olan sarı-kırmızılılar, dosyanın bir an önce gündemden düşmesini bekliyor.



HUKUKİ DEĞİL

CAS Hakimi Türker Arslan, UEFA'nın Galatasaray'ın yapılandırma anlaşmasını incelemeye almasını doğru bulmadığını söyledi. Arslan, "UEFA'nın karar aldıktan, ilgili kurulunun her konuda gerekli işlemleri yaptıktan sonra 'Ben yeniden bu konuda bu kararı incelemeye alırım' demesini hukuki bulmuyorum" dedi. Arslan, CAS başvurusunu ise erken bulduğunu kaydetti.