CAS süreci başladı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    süreci başladı

    <a href="/index/cas?id=b7364ed9-7743-4793-a37c-ea403c97e0db" class="" rel="tag">CAS</a> süreci başladı

    Yönetim, yapılandırma anlaşmasının bozulma ihtimalinin ortadan kalkması için harekete geçti

    'nın 'la yaptığı 4 yıllık anlaşmayı yeniden gözden geçirmek istemesi sonrası harekete geçen Başkan ve kurmayları, konuyu ()'a taşıdı. İtirazda, anlaşmaya göre hareket ettiklerinin altını çizen sarı-kırmızılıların, bunu itirazlarına ekledikleri öğrenildi. Ancak diğer taraftan Soruşturma Dairesi'nin daha önce yapılan anlaşmaya uyacağını düşünen Cengiz yönetiminin, itirazını usulen gerçekleştirdiği kaydedildi.

    DEDİKODULAR BİTSİN
    yönetimi, UEFA Yargı Dairesi'nin aldığı karara itiraz ederek süreci hızlandırmak istiyor. Men söylentilerinden oldukça rahatsız olan sarı-kırmızılılar, dosyanın bir an önce gündemden düşmesini bekliyor.

    HUKUKİ DEĞİL
    CAS Hakimi Türker Arslan, UEFA'nın Galatasaray'ın yapılandırma anlaşmasını incelemeye almasını doğru bulmadığını söyledi. Arslan, "UEFA'nın karar aldıktan, ilgili kurulunun her konuda gerekli işlemleri yaptıktan sonra 'Ben yeniden bu konuda bu kararı incelemeye alırım' demesini bulmuyorum" dedi. Arslan, CAS başvurusunu ise erken bulduğunu kaydetti.

    1. 17.10.2018
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