Feldkamp yaşlı ve unutkandı
Geçen sene futbol hayatına nokta koyan Hasan Kabze, Karl Heinz Feldkamp'ın çalıştığı en kötü teknik direktör olduğunu söyledi.
Geçen sene futbol hayatına nokta koyan Hasan Kabze, Karl Heinz Feldkamp'ın çalıştığı en kötü teknik direktör olduğunu söyledi. Alman hocanın kendisine hep ön yargılı yaklaştığını belirten Kabze, "Beni hazırlık kampında denemedi bile. Zaten yaşlı ve unutkandı" dedi.
- 17.10.2018
-
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
-
Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
-
Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
Feldkamp yaşlı ve unutkandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.