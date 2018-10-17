Feldkamp yaşlı ve unutkandı

Geçen sene futbol hayatına nokta koyan Hasan Kabze, Karl Heinz Feldkamp'ın çalıştığı en kötü teknik direktör olduğunu söyledi. Alman hocanın kendisine hep ön yargılı yaklaştığını belirten Kabze, "Beni hazırlık kampında denemedi bile. Zaten yaşlı ve unutkandı" dedi.