Feldkamp yaşlı ve unutkandı – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    Feldkamp yaşlı ve unutkandı

    Feldkamp yaşlı ve unutkandı

    Geçen sene hayatına nokta koyan , 'ın çalıştığı en kötü olduğunu söyledi.

    Geçen sene hayatına nokta koyan , 'ın çalıştığı en kötü olduğunu söyledi. Alman hocanın kendisine hep ön yargılı yaklaştığını belirten Kabze, "Beni hazırlık kampında denemedi bile. Zaten yaşlı ve unutkandı" dedi.

    1. 17.10.2018
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