Divock Origi'ye göz koyan Galatasaray'ın kulağı Liverpool'un istediği İnsigne'de... Napoli ile İnsigne için görüşmelere başlandığı iddia edilirken sarı-kırmızılı yönetim ise İnsigne transferi sonrasında Belçikalı golcünün tamamen boşa çıkacağına inanıyor