Origi için gözler İnsigne’de
Divock Origi'ye göz koyan Galatasaray'ın kulağı Liverpool'un istediği İnsigne'de...
Divock Origi'ye göz koyan Galatasaray'ın kulağı Liverpool'un istediği İnsigne'de... Napoli ile İnsigne için görüşmelere başlandığı iddia edilirken sarı-kırmızılı yönetim ise İnsigne transferi sonrasında Belçikalı golcünün tamamen boşa çıkacağına inanıyor
- 17.10.2018
-
Trabzonspor'da Mustafa Akbaş şoku!
Toplam 2
Yorum
Karadenizli Akbaş dahil tüm kendi çocuklarına tepki koyanlar sevinsin bu durumda sizin hesabınıza göre 3 maçta 9 puan cepte
-
Yeni Güneş'imiz Karaman!
Toplam 3
Yorum
karadenizli Gerçek Güneş orada dururken bu benzetmeye hem gerek yok, hem de erken.Dilerim Ünal Hoca başarılı olur ve sadece kendisiyle yarışır
-
Yılmaz Vural: Fatih Terim'in önünü açtım
Toplam 1
Yorum
Cetin İyi Aferin,simdi ne is tutuyorsun batım.
Origi için gözler İnsigne’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.