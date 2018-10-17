A Milli Futbol Takımı hakkında Radyospor'a konuşan Yılmaz Vural;

" A Milli Futbol Takımı'ın başında şu anda bir teknik direktör var. Biz ne diyebiliriz? Halkın teveccühü bizden yana, bizim bu konuda bir şey konuşmamız etik olmaz. Fakat insanların bir isteği var. Bu gerçek... Keşke böyle bir istek oluşmasa da Milli takım başarılı olsa... Her Türk antrenör gibi benim de Milli takım hayalim var. Bir değişiklik de olacak gibi...