Galatasaray'dan CAS açıklaması! – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'dan açıklaması!

    <a href="/index/galatasaray?id=7f09f678-d15c-4176-9e83-4dac7890c57b" class="" rel="tag">Galatasaray</a>'dan <a href="/index/cas?id=b7364ed9-7743-4793-a37c-ea403c97e0db" class="" rel="tag">CAS</a> açıklaması!

    Sarı-Kırmızılı kulüp 'a başvurduğunu açıkladı

    Sarı kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

    Şirketimiz ile UEFA arasında imzalanmış olan yapılandırma anlaşmasının, UEFA Finansal Kontrol Organı Yargı Dairesi (CFCB Adjudicatory Chamber) tarafından yeniden incelenmek üzere UEFA Finansal Kontrol Organı Soruşturma Dairesi'ne (CFCB Investigatory Chamber) gönderilmesine dair kararına karşı Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) nezdinde itiraz başvurusunda bulunulmuştur.

    Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

    Haldun Domaç: Galatasaray yönetiminin CAS'a başvurmasını anlamış değilim

    1. 15.10.2018 23:17
    2. Güncelleme: 16.10.2018 01:32
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