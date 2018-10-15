Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
İngiltere Dördüncü Lig ekiplerinden Notts County'de menajerlik görevini sürdüren eski Galatasaraylı Harry Kewell, yerel basına röportaj verdi ve Türkiye'deki günleriyle ilgili konuştu.
Kewell, "Liverpool'a büyük beklentilerle transfer olmuştum ama oradaki beş yılım sakatlıklar nedeniyle çok zorlu geçti... Liverpool ile sözleşmem sona erdiğinde beni transfer etmek isteyen İngiliz kulüpleri çıkacağım maç sayısına göre maaş teklif etti ve bu tavırları beni yaraladı... Sonra daha sıcak bir iklimin olduğu Türkiye'ye gitme kararı aldım ve Galatasaray'da kariyerimin en iyi üç yılını geçirdim... Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum" ifadelerini kullandı.
- 14.10.2018 18:58
- Güncelleme: 15.10.2018 01:29
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Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum"
Toplam 1
Yorum
GS Evet futbola aşık oluyorlar ama vergisiz aldıkları milyonlarca euro buna etki olmuyor mu ? yaş 30 u geçtimi Türkiye,Rusya,Çin ve Arap ülkele
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost TFF başındakiler luceskunun masallarına inanıyormu merak ediyorum. İnanıyorsa biz futboldan anlamıyoruz.
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Milli Takım'ımız tarihinde bunu başaramadı!
Toplam 6
Yorum
Dost Süper ligdeki hocaları onaltısı türk biri yabancı. Milli takımın başında neden yabancı hoca?
Harry Kewell: "Türkiye'de futbola yeniden aşık oldum" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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