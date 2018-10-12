Origi için Hamit devrede
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    12 Ekim 2018, Cuma
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    Origi için Hamit devrede

    Origi için Hamit devrede

    ’ın listesindeki golcü için aracı oldu.

    'in uzun süredir ısrarcı olduğu isimlerden biri olan Divock Origi'de hareketli günler yaşanıyor. 'da rezerv takıma yollanan golcüyü kadrosuna katmayı hedefleyen , transferde tüm şartları zorluyor. Sarı-kırmızılıların hocası, 23 yaşındaki futbolcunun kiralanmasını isterken, Galatasaray'ın eski yıldızı Hamit Altıntop'un da devreye girdiği öğrenildi. Hamit'in menajeri Reza Fazelli ile Origi'nin menajeri Amir Hashemi'nin çok yakın arkadaş olduğu ve bu transferle ilgili temasların başladığı belirtildi.

    1. 12.10.2018
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