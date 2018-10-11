Volkan’dan mesaj var

BU sezon formasını Mert Günok'a kaptıran Volkan Babacan'ın gözü Galatasaray'da... 30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu bildirildi. Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.