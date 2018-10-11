Volkan’dan mesaj var – Fotomaç – 11 Ekim 2018
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    11 Ekim 2018, Perşembe
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    Volkan’dan mesaj var

    Volkan’dan mesaj var

    BU sezon formasını 'a kaptıran 'ın gözü 'da...

    BU sezon formasını 'a kaptıran 'ın gözü 'da... 30 yaşındaki eldivenin, Muslera'ya alternatif arayan sarı-kırmızılı takıma gelmeye hazır olduğu bildirildi. Sezon başında altyapıdan İsmail Çipe ile yoluna devam etme kararı alan Cimbom'un mali durumuna göre Volkan ile temasa geçebileceği öğrenildi.

    1. 11.10.2018
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