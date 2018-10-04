Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan...
Galatasaray Kulübü, Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok ve Selçuk İnan'ın Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkartıldığını açıkladı!
İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama:
Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
- 4.10.2018 21:59
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F.Bahçe taraftarı maça ilgi göstermedi
Toplam 1
Yorum
bjk tırnavaya başarılar diliyoruz
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Sinan Gümüş'ten Porto paylaşımı!
Toplam 1
Yorum
Vatandaş arkadaş hiç mi biriniz eksik taraflarını kapatmak için çalışmaz.. o pozisyonda ayağının dışıyla vursan kaçması imkansız..sen ne yapıyorsun.
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Eljif Elmas'a milli davet
Toplam 1
Yorum
tek istediğimiz şampiyon olamıyacagız bari elif-barış-berke-ozan-yiğithan bunlar bizim evlatlarımız bunları kazanalım hiç olmazsa
Galatasaray'a çifte şok! Eren Derdiyok ve Selçuk İnan... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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