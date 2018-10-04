İşte sarı-kırmızılı kulüpten yapılan o açıklama:



Porto maçında forma giyemeyen Eren Derdiyok'un ağrı şikayetlerinin devam etmesinin, Selçuk İnan'ın ise Porto maçı sonrası sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmede kasık adalesindeki ağrıların geçmediğinin tespit edilmesi üzerine her iki oyuncumuzun da Antalyaspor maçı kamp kadrosundan çıkarılmasına karar verilmiştir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız.