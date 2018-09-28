Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı
Galatasaray’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, BB Erzurumspor maçında sakatlandı ve 38. dakikada yerini Fernando’ya bıraktı.
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, evinde BB Erzurumspor ile oynadığı mücadelede zorunlu değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Emre Akbaba, sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba daha sonra oyuna girdi. Müsabakanın geri kalanında oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Brezilyalı futbolcu Fernando girdi.
- 28.9.2018 20:36
- Güncelleme: 28.9.2018 21:07
-
Kirli oyun! Oylar bir gecede değişti...
Toplam 21
Yorum
turkıyede futbolmu oynanıyor sımdı
-
Galatasaray - BB Erzurumspor | CANLI
Toplam 2
Yorum
Gs Rotasyon nedir arkadas 1 hafta var maca artık su kafadan cıkın fatih hoca senol hoca yeterrr ya
-
Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA CENGIZ COK YALANCI CIKTI, NE YAPACAGINI TEKER TEKER ACIKLAMAZSA GENEL KURUL LUTFEN OK VERMEIN
Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.