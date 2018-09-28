Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    'da Emre Akbaba sakatlandı

    Galatasaray'da Emre Akbaba sakatlandı

    ’ın milli futbolcusu Emre Akbaba, BB Erzurumspor maçında sakatlandı ve 38. dakikada yerini ’ya bıraktı.

    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında , evinde BB Erzurumspor ile oynadığı mücadelede zorunlu değişiklik yaşadı. Mücadelenin 29. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Emre Akbaba, sakatlandı ve oyun bir süre durdu. Saha kenarında tedavisi yapılan Akbaba daha sonra oyuna girdi. Müsabakanın geri kalanında oyuna devam edemeyen başarılı futbolcu, 38. dakikada oyundan çıktı ve yerine Brezilyalı futbolcu girdi.

    1. 28.9.2018 20:36
    2. Güncelleme: 28.9.2018 21:07
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