Fatih Terim’den rotasyon – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    ’den rotasyon

    Fatih Terim’den rotasyon

    , Akhisarspor karşılaşmasında göre Maicon, , Donk, Feghouli ve ’a 11’de şans verdi.

    'in 7. haftasında evinde Erzurumspor ile oynayacak 'ın 11'i belli oldu. Teknik Direktör , savunmada en son maçında 11'de başlattığı Maicon'a görev verirken, Nagatomu'nun yerine de 'ı ilk kez 11'de görev verecek.. Terim, geçtiğimiz hafta sonradan oyuna dahil ettiği 'yi de 11'de oynatacak. Akhisarspor deplasmanında yedek bekleyen da sarı-kırmızılıların ileri uçtaki ismi olacak.

    Galatasaray, BB Erzurumspor karşısında, Muslera, Mariano, Maicon, , Ömer, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile 3 puan arayacak.
    1. 28.9.2018 19:56
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