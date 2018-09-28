Fatih Terim’den rotasyon
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Akhisarspor karşılaşmasında göre Maicon, Ömer Bayram, Donk, Feghouli ve Eren Derdiyok’a 11’de şans verdi.
Galatasaray, BB Erzurumspor karşısında, Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ömer, Donk, Ndiaye, Emre Akbaba, Sofiane Feghouli, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'i ile 3 puan arayacak.
- 28.9.2018 19:56
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Galatasaray'da olağanüstü genel kurul yarın
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA CENGIZ COK YALANCI CIKTI, NE YAPACAGINI TEKER TEKER ACIKLAMAZSA GENEL KURUL LUTFEN OK VERMEIN
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Şener’den katkı yok
Toplam 1
Yorum
karado bence sağ önde oynamalı.adam geç me çizgiye inme şut.hız ne ararsan var.
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Deplasmanda Cüneyt Çakır’la kayıp
Toplam 2
Yorum
karado nedir bu çakırdan çektiğimiz.olsun.var varda bakan varsa var.
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