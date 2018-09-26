Fatih Terim: "Futbol çok değişti" – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    : " çok değişti"

    <a href="/index/fatih-terim?id=e69d09de-6c85-46cd-8d36-a754848cd301" class="" rel="tag">Fatih Terim</a>: "<a href="/index/futbol?id=430973cb-2af0-47ed-96d4-924a356eb74b" class="" rel="tag">Futbol</a> çok değişti"
    Twitter'da 'nın hesabı, tecrübeli hocaya yer verdi. Yayınlanan videoda Terim, "Ben 1974 yılında 'a geldim. Tabii o yıllarda dünyada ve 'de ortamı ve kültürü çok farklıydı. O dönemde daha amatör ruhla, yoğun duygularla oynanıyordu" diye konuştu.
    1. 26.9.2018
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