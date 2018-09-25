Fatih Terim geçen sezon Gomis'in penaltığı kaçırdığı dönemde bu görevi Sinan Gümüş'e vermişti. Bu sezon da Selçuk yokken, bu sorumluluk Sinan'daydı. Ancak Rodrigues kendini iyi hissettiğini belirterek topu ondan aldı. Kritik penaltıyı kaçırdı, ardından facia geldi. Terim "Bundan sonra ben kimi dediysem penaltıyı o kullanacak. İtiraz istemiyorum" diyerek oyuncularını son kez uyardı.



ÜÇ GOL KAYDETTİ

Garry Rodrigues sezon başı sakatlığı sonrası yeniden forma girmeye başladı. Yeşil Burun Adalı yıldız, Kasımpaşa maçında 2 gol attı. Devler Ligi'nde de 1 kez Lokomotiv Moskova ağlarını havalandırdı.