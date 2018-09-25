Terim'den Rodrigues'e fırça!
Fatih Terim geçen sezon Gomis'in penaltığı kaçırdığı dönemde bu görevi Sinan Gümüş'e vermişti.
Fatih Terim geçen sezon Gomis'in penaltığı kaçırdığı dönemde bu görevi Sinan Gümüş'e vermişti. Bu sezon da Selçuk yokken, bu sorumluluk Sinan'daydı. Ancak Rodrigues kendini iyi hissettiğini belirterek topu ondan aldı. Kritik penaltıyı kaçırdı, ardından facia geldi. Terim "Bundan sonra ben kimi dediysem penaltıyı o kullanacak. İtiraz istemiyorum" diyerek oyuncularını son kez uyardı.
ÜÇ GOL KAYDETTİ
Garry Rodrigues sezon başı sakatlığı sonrası yeniden forma girmeye başladı. Yeşil Burun Adalı yıldız, Kasımpaşa maçında 2 gol attı. Devler Ligi'nde de 1 kez Lokomotiv Moskova ağlarını havalandırdı.
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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