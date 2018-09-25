Terim'den Rodrigues'e fırça! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Terim'den Rodrigues'e fırça!

    Terim'den Rodrigues'e fırça!

    geçen sezon 'in penaltığı kaçırdığı dönemde bu görevi 'e vermişti.

    geçen sezon 'in penaltığı kaçırdığı dönemde bu görevi 'e vermişti. Bu sezon da Selçuk yokken, bu sorumluluk Sinan'daydı. Ancak Rodrigues kendini iyi hissettiğini belirterek topu ondan aldı. Kritik penaltıyı kaçırdı, ardından facia geldi. Terim "Bundan sonra ben kimi dediysem penaltıyı o kullanacak. İtiraz istemiyorum" diyerek oyuncularını son kez uyardı.

    ÜÇ GOL KAYDETTİ
    Garry Rodrigues sezon başı sakatlığı sonrası yeniden forma girmeye başladı. Yeşil Burun Adalı yıldız, maçında 2 gol attı. Devler Ligi'nde de 1 kez ağlarını havalandırdı.

    1. 25.9.2018
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