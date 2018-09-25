Fobi yok dert var!

Galatasaray'ın son 2 deplasmanı 7 gol yiyerek kaybetmesi camianın moralini bozdu. Trabzon'a 4-0 yenildikten sonra Akhisar'da da 3-0'la bozguna uğrayan Aslan'da sorunun kaynağı araştırılıyor. Sarı-kırmızılıların hocası Fatih Terim "G.Saray'a gelmiş oyuncu deplasmandan çekiniyorsa zaten burada işi yok. Sen penaltıyı atamazsan, hatalı gol yersen bunun adı 'deplasman fobisi' olmaz. Biz geçen sezon deplasmanda şampiyon olduk. Dünyanın hiçbir yerinde bizim deplasman fobimiz olamaz" dedi.



BİR DE RAKAMLAR VAR

TERİM, güçlü ifadelerle 'deplasman fobisi' sözüne karşı çıkıyor ancak sarı-kırmızılı oyuncuların dış sahada performansları ciddi biçimde düşüyor. Türk Telekom Stadı'nda gol olup yağan Aslan, deplasmanda stop ediyor. Takımın galibiyet ve gol sayıları iç saha ile dış sahada gece ve gündüz gibi fark ediyor. Aslan, 2015-16 sezonundan bu yana dış sahada sıkıntı çekiyor. Geçen sezon şampiyon olurken iç sahada 17 maçın 16'sını kazanan Aslan dışarıda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.



7 MAĞLUBİYET İLE ŞAMPİYON

Galatasaray geçen sezon da deplasmanda bir hayli zorlanıyordu. Sarı-kırmızılı ekip dış sahadaki 17 maçın 7'sini mağlup tamamladı. Cimbom, buna rağmen sezon sonunda fazla takılmayarak mutlu sona ulaşmayı başardı.



DEPLASMANDA EN ÇOK GOL YİYEN 5. TAKIM!

Süper Lig'de 2015-16 sezonundan bu yana deplasmanda en fazla gol yiyen takımlar sıralamasında Galatasaray da bulunuyor. Sarı-kırmızılılar bu dönemde kalesinde tam 86 gol gördü. İşte o liste:

Bursaspor:........ 102 gol

Antalyaspor:..... 100 gol

Gençlerbirliği:... 93 gol

Kayserispor: .... 93 gol

Galatasaray: .... 86 gol



TERİM'İN DIŞ SAHA KARNESİ

Oynadığı maç:... 12

Galibiyet: .............6

Beraberlik:........... 1

Mağlubiyet: .........5

Attığı gol: ........... 21

Yediği gol: .......... 17



7

Cimbom, ligdeki son iki deplasman maçında kalesinde 7 gol gördü, hiç ağları sarsamadı. En son Mart- Nisan 2017'de iki dış saha maçını gol atamadan mağlup tamamlamıştı.



10

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 31 maçın 10'unda puan kaybetti. Bunların tamamı deplasmanda geldi.



TERİM'DEN SON UYARI

Fatih Terim, Akhisar maçı sonrası sadece Ozan Kabak'ın karakter gösterdiğini belirtip diğer oyunculara tepki göstermişti. Deneyimli hoca "Bazı oyuncular kendilerine verdiğimiz şansı daha dikkatli kullanmak için özen göstermeliler" diyerek aba altından sopa gösterdi. Terim, bu isimlerden istediği verimi alamazsa bir süre kenara çekecek.



SAVUNMA KAYIPLARDA

Cimbom'da teknik direktör Fatih Terim yoğun fikstürde savunma hattında herkesi kullanmaya çalışıyor. Ancak bu tercihi sebebiyle defans tam olarak oturmadı. İmparator, 4 stoperi Ahmet, Ozan, Maicon ve Serdar'a kısa sürede şans verdi. İstikrar sağlanamadığı için deplasmanlar krize dönüştü.



MUĞDAT ETKİSİZDİ

YENİ transferlerden Muğdat Çelik, Akhisar'da 66'da karşı şans buldu. Tecrübeli hücumcu beklentileri karşılayamadı. Ne pozisyona girdi ne arkadaşlarını pozisyona soktu.



LİNNES ARANDI

Sarı-kırmızılılarda sağ bekte ilk tercih olarak görülen Mariano, Akhisar karşısında çok aksadı. Arkasına çok adam kaçıran Brezilyalı isim, oyun kurulumunda da beklentilerin uzağındaydı. Daha dinamik bir isim olan Linnes'in Lokomotiv karşılaşmasındaki performansı arandı.



BU ÜÇLÜ ÇÖKTÜ

Eren Derdiyok'un dinlendirildiği maçta hücum hattı Henry Onyekuru, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba'dan oluştu. Üç futbolcu da Akhisar savunması arasında eridi gitti. Top ileride hiç kalmayınca orta saha ve savunmaya gereğinden fazla yük bindi. Onyekuru 11 ikili mücadeleden 3'ünü kazanabildi. Tek şutundan kaleyi bulamadı. Sinan da etkisizdi.



EREN SIFIR ŞUT

Akhisar'da ilk yarıda yokluğu hissedilen Eren Derdiyok, 57'de oyuna girmişti. Ancak o da istediği pozisyonları bulamadı. Tecrübeli forvet maçı şut atamadan bitirdi.



EMRE AKBABA BEĞENİLMEDİ

Emre Akbaba, Akhisar'da kayboldu. 14 ikili mücadelenin 5'ini kazanabildi. Pasları ve şutları yerini bulmadı. İlk golde çabuk pes etmesi yüzünden pozisyon büyüdü ve Manu ağları sarstı.



EVİNDE ASLAN

G.Saray taraftarıyla bütünleştiğinde tarifsiz bir güce bürünüyor. Evinde son yenilgisini 2016-17 sezonunda Kasımpaşa'ya karşı aldı. 22 maçta 21 kez kazandı.



NDİAYE ÇOK DİKKATSİZDİ

Aslan'ın Lokomotiv'i devirdiği gecede müthiş oynayan Badou Ndiaye, Akhisar'da konsantre olamadı. Senegalli, beklenen dinamizmi sergileyemedi. Gördüğü sarının ardından mücadelelere korkak girdi. Böylece orta saha düştü.



OZAN RAHAT DEĞİL

Teknik direktör Fatih Terim'in Türk futboluna kazandırdığı son yetenek olan Ozan Kabak, Akhisar maçında dengeli bir performans sergileyemedi. Kendi kalesine attığı gol ofsayt nedeniyle sayılmasa da bu andan itibaren güvenli bir futbol oynamadı. 18 yaşındaki oyuncu özellikle Akhisar'ın hızlısı Manu karşısında aksadı.