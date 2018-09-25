Gomis hem atıyor hem kaçırıyor! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    25 Eylül 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    hem atıyor hem kaçırıyor!

    <a href="/index/gomis?id=0ceef196-39ee-4ccb-8535-63e5ce4896a5" class="" rel="tag">Gomis</a> hem atıyor hem kaçırıyor!

    'dan 'e olan atmaya ve kaçırmaya devam ediyor.

    'dan 'e olan atmaya ve kaçırmaya devam ediyor. 'in 'e knuk olduğu maçta 1 gole imza atan , 59. dakikada takımının ilk golüne imza attı ve Al Hilal formasıyla 4. maçında 4. golüne imza attı. Gomis, bu maçta bir de penaltı kaçırdı. Gomis, formasıyla da kullandığı son 4 penaltının 3'ünden yararlanamamıştı.
    1. 24.9.2018 21:01
    2. Güncelleme: 25.9.2018 02:07
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    hem atıyor hem kaçırıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN