Savunmaya sürpriz isim! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    Savunmaya sürpriz isim!

    Savunmaya sürpriz isim!

    'da stoper için bir numaralı aday 'den Cahill...

    'da stoper için bir numaralı aday 'den Cahill... Fakat maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi. 'ta forma şansını kaybeden Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan aynı zamanda ön libero ve sol bekin yanı sıra sarkık stoperde oynayabilen Hollandalı için kiralık veya satın alma teklifi gündemde...

    1. 25.9.2018
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