Savunmaya sürpriz isim!
Galatasaray'da stoper için bir numaralı aday Chelsea'den Cahill...
Galatasaray'da stoper için bir numaralı aday Chelsea'den Cahill... Fakat maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi. Crystal Palace'ta forma şansını kaybeden Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan aynı zamanda ön libero ve sol bekin yanı sıra sarkık stoperde oynayabilen Hollandalı için kiralık veya satın alma teklifi gündemde...
- 25.9.2018
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
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