Savunmaya sürpriz isim!

Galatasaray'da stoper için bir numaralı aday Chelsea'den Cahill... Fakat maliyet hesabı da yapmak zorunda olan yönetimin önüne sürpriz bir isim daha geldi. Crystal Palace'ta forma şansını kaybeden Jairo Riedewald... Terim'in istediği gibi sol stoper olan aynı zamanda ön libero ve sol bekin yanı sıra sarkık stoperde oynayabilen Hollandalı için kiralık veya satın alma teklifi gündemde...