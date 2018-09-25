İşte derbinin ardından oluşan puan durumu! – Fotomaç – 25 Eylül 2018
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    25 Eylül 2018, Salı
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    İşte derbinin ardından oluşan puan durumu!

    İşte derbinin ardından oluşan puan durumu!

    Spor Toto Süper Lig'de 6. hafta yapılan tek maçla tamamlandı.

    Ligde 6. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelirken, mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

    Haftaya 12 puanla zirvede giren takımlardan Galatasaray, Akhisarspor'a 3-0, Kasımpaşa ise Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Medipol Başakşehir ise ile 0-0 berabere kaldı.

    Bu sonuçların ardından Medipol Başakşehir, 13 puanla liderliğe yükseldi.

    HAFTANIN SONUÇLARI

    Büyükşehir Belediye Erzurumspor-MKE Ankaragücü: 0-1

    Bursaspor-Medipol Başakşehir: 0-0

    Evkur Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor: 1-0

    Kayserispor-Atiker : 0-2

    Trabzonspor-Göztepe: 1-2

    Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor: 1-2

    Antalyaspor-Demir Grup : 2-1

    Akhisarspor-Galatasaray: 3-0

    Fenerbahçe-Beşiktaş: 1-1

    PUAN DURUMU

    Ligde 6. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

    Takımlar O G B M A Y AV P
    1. MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 6 4 1 1 11 3 8 13
    2. GALATASARAY 6 4 0 2 14 9 5 12
    3. KASIMPAŞA 6 4 0 2 12 10 2 12
    4. BEŞİKTAŞ 6 3 2 1 11 8 3 11
    5. ATİKER KONYASPOR 6 3 2 1 10 7 3 11
    6. EVKUR YENİ MALATYASPOR 6 3 1 2 6 4 2 10
    7. MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 1 2 8 7 1 10
    8. ANTALYASPOR 6 3 1 2 10 13 -3 10
    9. GÖZTEPE 6 3 0 3 6 6 0 9
    10. AYTEMİZ ALANYASPOR 6 3 0 3 4 10 -6 9
    11. KAYSERİSPOR 6 2 2 2 5 6 -1 8
    12. TRABZONSPOR 6 2 1 3 10 8 2 7
    13. FENERBAHÇE 6 2 1 3 6 7 -1 7
    14. AKHİSARSPOR 6 1 2 3 7 8 -1 5
    15. BURSASPOR 6 0 5 1 4 5 -1 5
    16. DEMİR GRUP SİVASSPOR 6 1 2 3 6 11 -5 5
    17. ÇAYKUR RİZESPOR 6 0 3 3 5 8 -3 3
    18. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 6 0 2 4 5 10 -5 2

    GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

    Süper Lig'in 7. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

    28 Eylül Cuma:

    20.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Türk Telekom)

    29 Eylül Cumartesi:

    16.00 Aytemiz Alanyaspor-Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

    16.00 Trabzonspor-Kasımpaşa (Medical Park)

    19.00 Beşiktaş-Kayserispor (Vodafone Park)

    30 Eylül Pazar:

    13.30 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Sivas Yeni 4 Eylül)

    16.00 Göztepe-Atiker Konyaspor (Bornova)

    19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe (Çaykur Didi)

    1 Ekim Pazartesi:

    20.00 MKE Ankaragücü-Antalyaspor (Osmanlı)

    20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

    1. 24.9.2018 23:18
    2. Güncelleme: 25.9.2018 01:54
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