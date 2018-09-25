Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Phillip Cocu, Türkiye'deki ilk derbi maçına çıktığını hatırlatarak, "Bizim için bu skor hayal kırıklığı oldu. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" dedi.

Ülker Stadı'nda hayranlık uyandırıcı bir atmosfer olduğunu dile getiren Cocu, "Taraftarımız harikaydı. Bizim itici gücümüz oldu. İlk yarıda şu ana kadarki en iyi futbolumuzu oynadık. İkinci yarıda iki takım da daha açık bir oyun sergiledi. Git gelli bir maç oldu. Sonuna kadar mücadelemizi sürdürdük. Ayew'in güzel golüyle beraberliği yakaladık. Galibiyet alacak fırsatı da yakaladık ama atamadık. Taraftarlarımıza galibiyet yaşatamadığımız için üzgünüm." diye konuştu.

İlk yarıdaki futbollarıyla gelecek için ümit verdiklerini dile getiren Cocu, "Yoktan gelen bir gol yedik. Babel mükemmel bir şut attı. Devre arasında oyuncularıma, 'Golü atamadık ama sonuna kadar ilk yarıda iyi oynadık. Bu şekilde devam edelim.' dedim. Rakibin oyun tarzı da sizi etkiler. Hızlı kanat oyuncuları var. Topu kaybettiğimizde hızlı bir şekilde kalemize geldiler ve bunu iyi savunduk. Takımı öne çıkarmak için daha kompakt oynamaya ihtiyacımız var. İyi bir takım olduğumuzu gösterdik bu akşam. İlk yarıdaki oyun beni tatmin etti." ifadelerini kullandı.

Yeni transferlerin performanslarına değinen Cocu, "Diego Reyes'i çok daha iyi gördüm. Takıma uyum sağlamış gözüktü. Benzia'yı da istediğimiz gibi topla buluşturduk. Daha fazla katkı sağlayacağı noktaya geldik. Slimani'yi biliyoruz ama takımın da onu daha fazla tanıması gerekiyor. Jailson'u da iyi buldum ama daha fazla gelişmesi gerekiyor. Arkadaşlarıyla anlaşması için İngilizce konuşması lazım. Bunun için de çaba sarfediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"İÇİNDE BULUNDUĞUMUZ POZİSYONDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Cocu, Süper Lig'de bulundukları pozisyondan memnun olmadıklarını aktardı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Zagreb maçında alınan sonucun bu maça da yansıdığını savunan Hollandalı çalıştırıcı, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz pozisyondan memnun değilim. Dinamo Zagreb maçıyla ilgili konuşmak bile istemiyorum. O maçı da bu seviyede oynasaydık, skor farklı olurdu. Bunu değiştiremeyiz. Bu pozisyonumuzdan memnun olamam. Başkanımızla, yönetimimizle birlikte yola çıktı. Birçok değişiklik var. Bu tarz değişiklikler de her zaman zordur. İyi ve kötü kararlar verilir. Ben kendi işime odaklandım. Bu akşam farklı bir takım vardı. Bu güvenle devam etmeliyiz. Taraftarlarımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Onlar memnun değilse, bunu belirtme hakları var. Sabırlarının karşılığını vereceğiz."

Kafasındaki ilk 11'in netleştiğini anlatan Hollandalı teknik adam, "Kafamda bir ilk 11 var. Sakatlık olmazsa yüzde 90-95 kafamda kadro var. Çok değişiklik yapmayı sevmem. Bizim ihtiyacımız olan istikrar. Saha içinde topsuz hareketliliğe daha fazla ihtiyacımız var." diyerek sözlerini tamamladı.