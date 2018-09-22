Schalke'nin Galatasaray korkusu! – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    'nin korkusu!

    Schalke'nin Galatasaray korkusu!

    ’un Lokomotiv’i 3’lük yapması Almanları tedirgin etti. Tecrübeli stoper “G.Saray gücünü gösterdi” dedi.

    'ın Stadı'nda 'yı 3-0 yenerek 'ne görkemli bir giriş yapması D Grubu'ndaki diğer ekipler Schalke ve Porto'yu ürküttü. Portekiz basını, 'un kısa sürede havasını bulduğunu yazarken, ekibinin stoperi da sarı-kırmızılı takımı övdü. 36 yaşındaki savunmacı, "Galatasaray daha ilk maçtan gücünü gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde 3 farklı galibiyetler almak çok da kolay değil. Galatasaray ilk maçından bunu başardı. Bu grupta sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Onlarla çok zorlu karşılaşmalar oynayacağımızı biliyorum. Özellikle de 'da" diye konuştu.
    1. 22.9.2018
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