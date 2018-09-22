Menajerini gönderdi – Fotomaç – 22 Eylül 2018
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    22 Eylül 2018, Cumartesi
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    Menajerini gönderdi

    Menajerini gönderdi
    Ndiaye ve Onyekuru'yu 'a getiren, Giuliano'yu ise 10.5 milyon euro'ya Al Nasrr'a götüren menajer William D'Avila, Younes ile anlaştı. Bu gelişme sonrası Faslı futbolcunun devre arasında sarı-kırmızılı kulüpten ayrılacağı yönündeki iddialar güçlendi.
    1. 22.9.2018
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