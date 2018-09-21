Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen eski G.Saraylı Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi.
Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen eski G.Saraylı Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi. Al Gharafa, yıldız futbolcunun boynundan hafif yaralandığını açıkladı. Al Gharafa ayrıca Sneijder'in son idmanı boyunluk takarak takip ettiği bir fotoğrafı internetten paylaştı.
- 21.9.2018
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 5
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
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Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
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UEFA'dan güldüren hata: İsmail Köbayaşi!
Toplam 11
Yorum
TARAFTAR72 ALLAH AŞKINA BİRİ İSMAİL KÖYBAŞININ HANGİ TAKIMI TUTTUĞUNU AÇIKLAYABİLİRMİ ACABA. BEN ONUN FENERBAHÇELİ OLDUĞUNA OLABİLECEĞİNE İNANMIYORUM.
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