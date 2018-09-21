Katar ekibi Al Gharafa'da forma giyen eski G.Saraylı Wesley Sneijder, trafik kazası geçirdi. Al Gharafa, yıldız futbolcunun boynundan hafif yaralandığını açıkladı. Al Gharafa ayrıca Sneijder'in son idmanı boyunluk takarak takip ettiği bir fotoğrafı internetten paylaştı.