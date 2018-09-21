Sneijder kaza geçirdi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    geçirdi

    Sneijder kaza geçirdi

    ekibi 'da forma giyen eski G.Saraylı Wesley , trafik kazası geçirdi.

    ekibi 'da forma giyen eski G.Saraylı Wesley , trafik kazası geçirdi. Al Gharafa, yıldız futbolcunun boynundan hafif yaralandığını açıkladı. Al Gharafa ayrıca Sneijder'in son idmanı boyunluk takarak takip ettiği bir fotoğrafı internetten paylaştı.

    1. 21.9.2018
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