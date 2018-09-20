Galatasaray Fatih Terim ile daha güzel!
Galatasaray, sarı-kırmızılı kulüpteki 4. dönemini yaşayan Fatih Terim yönetiminde gösterdiği performansla dikkati çekiyor.
Galatasaray, sarı-kırmızılı kulüpteki 4. dönemini yaşayan Fatih Terim yönetiminde gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, bu seneye de müthiş bir giriş yaptı. Süper Lig'de 5. haftayı lider geçmekle kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ne de 3 puanla başlayarak zirveye oturdu. Terim'siz son 23 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez kazanabilen Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı ilk Avrupa müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim yönetiminde iç sahadaki son 16 maçın 15'ini kazanırken sadece 1 kez yenildi.
3
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 26 Ekim 1999'dan (Hertha Berlin / 4-1) bu yana ilk kez bir maçta üç farklı galibiyet elde etti.
12
Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanan maçlarda en fazla ikili mücadele (12) ve hava topu kazanan isim oldu.
11
Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2007'den bu yana ilk kez bir Türk takımı, bir Rus takımını yendi. Rus takımlarına karşı bundan önce galibiyet elde eden son Türk takımı Fenerbahçe'ydi (CSKA Moskova / 3-1).
14
Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayıları: Fatih Terim (14), Beşiktaş (13), Fenerbahçe (11), Trabzonspor (1), Bursaspor (0)
- 20.9.2018
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Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | UEFA Avrupa Ligi
Toplam 2
Yorum
AKIL HANGİ KANALDA OLDUĞU NERDE YAZIYOR?
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
eray çok korkak kadro kuruluyor derbi maçında göreceğiz eksiklikleri elinde love var larin ısrarı neden neden oyuncular küstürülüyor
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le Avrupa'da skorer
Toplam 5
Yorum
umut medel iyi oyuncu ama hem ligi hem avrupayı nereye kadar kaldırsın takım atiba pektemek dorukhan güven ne zaman forma giyecek
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