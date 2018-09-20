Galatasaray, sarı-kırmızılı kulüpteki 4. dönemini yaşayan Fatih Terim yönetiminde gösterdiği performansla dikkati çekiyor. Geçen sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, bu seneye de müthiş bir giriş yaptı. Süper Lig'de 5. haftayı lider geçmekle kalmadı, Şampiyonlar Ligi'ne de 3 puanla başlayarak zirveye oturdu. Terim'siz son 23 Avrupa kupası maçında sadece 3 kez kazanabilen Galatasaray, tecrübeli teknik adam yönetiminde çıktığı ilk Avrupa müsabakasından galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, Terim yönetiminde iç sahadaki son 16 maçın 15'ini kazanırken sadece 1 kez yenildi.



3

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 26 Ekim 1999'dan (Hertha Berlin / 4-1) bu yana ilk kez bir maçta üç farklı galibiyet elde etti.

12

Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde Salı akşamı oynanan maçlarda en fazla ikili mücadele (12) ve hava topu kazanan isim oldu.

11

Şampiyonlar Ligi'nde Aralık 2007'den bu yana ilk kez bir Türk takımı, bir Rus takımını yendi. Rus takımlarına karşı bundan önce galibiyet elde eden son Türk takımı Fenerbahçe'ydi (CSKA Moskova / 3-1).

14

Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayıları: Fatih Terim (14), Beşiktaş (13), Fenerbahçe (11), Trabzonspor (1), Bursaspor (0)