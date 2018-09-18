Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı saat kaçta hangi kanalda? CANLI verecek kanal belli oldu!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova ile Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa'yı yenerek liderlik koltuğunu geri alan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova'yı yenerek iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sezonun ilk Şampiyonlar Ligi mücadelesine taraftarlar büyük ilgi gösteriyor. Bu dev mücadeleye dair tüm detaylar en güncel bilgiler bu haberde....

Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova, Schalke ve Porto ile aynı grupta mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon öncesi yapılan yeni yayın ihalesini beIN Media aldı. Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova ile oynayacağı maçın beIN Sports ekranlarından yayınlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi D Gburu'nda Galatasaray Lokomotiv Moskova ile karşılaşacakken grubun diğer maçında ise Schalke 04, Portekiz ekibi Porto'yu konuk edecek.

GALATASARAY-LOKOMOTIV MAÇININ KANALI BELLİ OLDU

Galatasaray Türk Telekom Arena'da bu akşam 22.00'de Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maçı İtalyan hakem G. Rocchi yönetecek. Galatasaray maçını hangi kanalın canlı olarak yayınlayacağı merak konusu olmuştu. Ntv'de konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen "Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli değildi. Kimse kimseye sormasın, maç beIN SPORTS'ta yayınlanacak" dedi.

Mücadeleyi İtalyan Rocchi yönetecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın D Grubu'ndaki Lokomotiv Moskova maçının hakemleri açıklandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda 18 Eylül Salı günü oynanacak ve saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalya Futbol Federasyonu'ndan Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi'nin yardımcılığını Mauro Tonolini ve Filippo Meli yaparken, Luca Banti ile Massimiliano Irrati ilave yardımcı hakem olarak görev alacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Matteo Passeri olacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde iç saha performansı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki 53. maçına çıkacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon D Grubu'nda yer alan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında 18 Eylül Salı günü sahasında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını ağırlayacak. Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 53. iç saha maçı olacak. Galatasaray, şimdiye kadar UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında 52 maça çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu müsabakaların 21'ini kazanırken, 17'sinden beraberlikle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar, iç sahadaki 14 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ise mağlup oldu.

Attığı gollerde geride

Galatasaray, sahasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında rakiplerine galibiyet sayısında üstünlük kurmasına rağmen attığı gol bakımından geride kaldı. Sarı-kırmızılılar, sahasındaki müsabakalarda 63 gol atarken, kalesindeki 67 gole engel olamadı.

En tecrübelisi Fernando

Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Galatasaray'ın bu arenadaki en tecrübeli oyuncusu Fernando Reges. Brezilyalı yıldız, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Porto ve Manchester City formalarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu toplam 54 maçta sahaya çıktı. Galatasaray'ın kadrosunda Fernando'nun ardından en çok Devler Ligi maçı oynayan isim 27 karşılaşmayla Selçuk İnan.

Sahasında 13 maç kaybetmedi

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahada yenilmezlik serisi 13 maç. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda 20 Ekim 1999'da İngiltere'nin Chelsea takımına sahasında 5-0 yenilen sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 13 iç saha müsabakasını da kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet alan Galatasaray, 4 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 13 maçlık iç sahada yenilmezlik serisi, 19 Mart 2002'deki Barcelona karşılaşmasıyla sona erdi.

İç sahada galibiyet serisi 5 maç

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasındaki galibiyet serisi 5 maç oldu. Sarı-kırmızılılar, 13 maçlık iç sahadaki yenilmezlik serisinde kendisinin üst üste kazanma rekorunu da kırdı. Galatasaray, 2000-2001 ve 2001-2002 sezonlarda sahasında arka arkaya Fransa'nın Paris Saint-Germain, İspanya'nın Deportivo la Coruna, İtalya'nın Milan, İspanya'nın Real Madrid ve İtalya'nın Lazio takımlarını mağlup etti.

Avrupa'da 7 maçlık hasret

2013-2014 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçında Juventus'u İstanbul'a 1-0 yenerek son 16 turuna yükselen Galatasaray, bu unutulmaz galibiyetin ardından Avrupa kupalarında kötü bir istatistiğe imza attı. Cim Bom, Avrupa'da oynadığı son 18 maçta 1 galibiyet alabilirken, son 7 maçında 3 puanı bir arada göremedi. Sarı- Kırmızılılar'ın Avrupa arenasındaki son zaferi 2- 1'lik Benfica maçıydı.

En farklı galibiyet ve yenilgi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde iç sahadaki en farklı galibiyetini 1998-1999 sezonunda 3-0'lık skorla Norveç'in Rosenborg takımına karşı aldı. Sarı-kırmızılıların sahasındaki en farklı mağlubiyetleri ise 1999-2000 sezonunda 5-0'lık skorla İngiltere'nin Chelsea ve 2013-2014 sezonunda 6-1'lik skorla İspanya'nın Real Madrid takımlarına karşı yaşadı.



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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki en tecrübelisi Fernando

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın bu kulvardaki en tecrübeli ismi Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges. Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan gruplarda mücadele etme hakkı kazandı. D Grubu'nda Rusya'nın Lokomotiv Moskova, Portekiz'in Porto ve Almanya'nın Schalke 04 takımlarıyla eşleşen sarı-kırmızılılar, gruptan çıkmak için ter dökecek. Finansal fair play anlaşması gereği kadro kısıtlaması bulunan ve UEFA'ya 21 kişilik kadro bildirmek zorunda kalan Galatasaray'da en tecrübeli isim Fernando oldu. Brezilyalı futbolcu, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda Portekiz'in Porto ve İngiltere'nin Manchester City takımlarıyla 8 sezon top koşturdu. 31 yaşındaki oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 54 karşılaşmada sahaya çıktı.

Sağ beklerden güzel haber

Kasımpaşa maçından sonra hafif ağrıları olan Galatasaray'ın iki sağ beki Linnes ve Mariano'dan güzel haber geldi. İki yıldızın da durumunun ciddi olmadığı ve yarınki Lokomotiv Moskova mücadelesinde forma giyecekleri öğrenildi. 4-1'lik Kasımpaşa karşılaşmasına Linnes ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, ikinci yarıda Mariano'yu sahaya sürmüştü.

12 futbolcu sahne aldı

Galatasaray kadrosundaki futbolcuların 12'si daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekipte Fernando'nun yanı sıra Selçuk İnan, Fernando Muslera, Maicon Roque, Mariano Filho, Sofiane Feghouli, Eren Derdiyok, Yuto Nagatomo, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz, daha önce en az 1 kez Şampiyonlar Ligi maçında forma giydi. Bu futbolculardan sadece Selçuk İnan, Fernando Muslera ve Sinan Gümüş, Galatasaray formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti.

9 futbolcunun ilk heyecanı

Galatasaraylı 9 futbolcu kariyerlerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşayacak. Sarı-kırmızılı ekibin 21 kişilik kadrosunda yer alan Emre Akbaba, Badou Ndiaye, Martin Linnes, Ryan Donk, Garry Rodrigues, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Muğdat Çelik ve İsmail Çipe, teknik direktör Fatih Terim'in görev vermesi durumunda bu kulvarda ilk kez sahaya çıkacak. Galatasaray'ın UEFA'ya bildirdiği kadroda yer almayan ancak 1 Ocak 1997'den sonra doğan ve 15. doğum gününden itibaren iki yıl kesintisiz bir şekilde kulüpte bulunan futbolcuları da sahaya sürebilecek. Genç oyuncu statüsü gereği sarı-kırmızılıların oynatabileceği Ozan Kabak, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Atalay Babacan, Abdussamed Karnuçu, Batuhan Ahmet Şen ve Gökay Güney gibi oyuncular, şans bulmaları durumunda ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş olacak.

En golcüsü Feghouli

Galatasaray'ın kadrosunda bulunan futbolculardan UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en golcü isim Cezayirli Sofiane Feghouli. İspanya'nın Valencia takımıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4 sezon top koşturan Feghouli, 5 kez fileleri havalandırdı. Bu oyuncuyu Belçika'nın Basel ve Almanya'nın Bayer Leverkusen formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde 17 maça çıkan Eren Derdiyok 3 golle izledi.

Şampiyonlar Ligi tecrübesi yaşayan futbolcular

Galatasaray'ın daha önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde forma giymiş futbolcuları şunlar:

Futbolcu Oynadığı takımlar Sezon Maç Gol

Fernando Reges Porto, Manchester City 8 54 -

Selçuk İnan Galatasaray 4 27 2

Fernando Muslera Galatasaray 4 27 -

Maicon Roque Porto 6 24 1

Sofiane Feghouli Valencia 4 22 5

Eren Derdiyok Basel, Bayer Leverkusen 3 17 3

Mariano Filho Sevilla 2 12 -

Yuto Nagatomo Inter 2 10 -

Younes Belhanda Montpellier, Dinamo Kiev 2 8 2

Henry Onyekuru Anderlecht 1 6 -

Sinan Gümüş Galatasaray 1 3 -

Serdar Aziz Bursaspor 1 2 -