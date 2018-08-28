Gomis alkışlarla – Fotomaç – 28 Ağustos 2018
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    28 Ağustos 2018, Salı
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    alkışlarla

    Gomis alkışlarla
    'ın takımına transfer olan Bafetimbi , yeni takımında ilk idmanına çıktı. Al Hilal'li oyuncular, Fransız yıldızı aralarına alarak alkışlarla sahaya gönderdi. Terim de, "29 gol atıp, bize ayrıca emeği geçen Gomis'e de başarılar diliyorum, hizmetleri için teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 28.8.2018
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