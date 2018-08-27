Nagatomo'dan Sinan'a tepki
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının 40. dakikasında Sinan Gümüş, Nagatomo'ya pas atmakta gecikince pozisyon ofsayt oldu.
Galatasaray-Alanyaspor karşılaşmasının 40. dakikasında sarı-kırmızılılar çok tehlikeli geldi. Nagatomo'nun kendi sahasında kaptığı topta, meşin yuvarlağa son sahip olan Sinan Gümüş, topu yaklaşık 40 metre sürerken, bu pozisyonda Galatasaray rakibini 4'e 1 yakaladı. Sinan Gümüş'le birlikte rakip kaleye koşan Nagatomo, bomboş pozisyonda pas beklerken, Sinan topu aktarmakta gecikti ve bu pozisyon ofsaytla sonuçlandı. Nagatomo, boşa giden net pozisyon sonrasında Sinan Gümüş'e tepki gösterdi.
- 27.8.2018 22:58
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Hasan Ali çıldırttı!
Toplam 27
Yorum
sinan başak değil bu takımda hiç bir mecrada görmek istemiyorum sol tarafının beyinden aşagısı sakat kesinlikle
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Beşiktaş savunması dağıldı
Toplam 1
Yorum
eray yeni kaleci gökhan pepe medel adriano q7 atiba oğuzhan gelecek 10 numara babel gelcek bir forvet ilk 11 olmalı pektemek ve umut nayir şans b
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Fenerbahçe gole hasret
Toplam 7
Yorum
KrAlex Slimani Frey iyi oyuncular onlar tamam senin defanstan topu alıp dikine pas atacak adam gibi 10 numara ve 8 numaran varmı....
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