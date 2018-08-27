Nagatomo'dan Sinan'a tepki – Fotomaç – 27 Ağustos 2018
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    27 Ağustos 2018, Pazartesi
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    'dan Sinan'a tepki

    <a href="/index/nagatomo?id=5cc6bc9e-4d6a-4f0d-bb1e-28a150252f5e" class="" rel="tag">Nagatomo</a>'dan Sinan'a tepki

    -Alanyaspor karşılaşmasının 40. dakikasında , 'ya pas atmakta gecikince pozisyon ofsayt oldu.

    -Alanyaspor karşılaşmasının 40. dakikasında , 'ya pas atmakta gecikince pozisyon ofsayt oldu. Japon futbolcu, 'e bu pozisyonda tepki gösterdi.

    -Alanyaspor karşılaşmasının 40. dakikasında sarı-kırmızılılar çok tehlikeli geldi. 'nun kendi sahasında kaptığı topta, meşin yuvarlağa son sahip olan Sinan Gümüş, topu yaklaşık 40 metre sürerken, bu pozisyonda Galatasaray rakibini 4'e 1 yakaladı. Sinan Gümüş'le birlikte rakip kaleye koşan Nagatomo, bomboş pozisyonda pas beklerken, Sinan topu aktarmakta gecikti ve bu pozisyon ofsaytla sonuçlandı. Nagatomo, boşa giden net pozisyon sonrasında Sinan Gümüş'e tepki gösterdi.
    1. 27.8.2018 22:58
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