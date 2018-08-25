Galatasaray Anthony Modeste ile anlaştı! Anthony Modeste kimdir?
Galatasaray, santrfor transferi için Anthony Modeste ile anlaşma sağladı. Anthony Modeste Galatasaray'a transferinin tamamlanması için Türkiye'ye geliyor.
RMC Sport'tan Loic Tanzi'nin aktardığı bilgiye göre, Galatasaray Çin'de Quanjian forması giyen Anthony Modeste ile anlaştı. Oyuncunun ilerleyen saatlerde İstanbul'da olması bekleniyor.
Anthony Modeste kimdir?30 yaşındaki golcü oyuncu Anthony Modeste geçtiğimiz sezonu TJ Quanjian takımında geçirdi. 1,87 boyunda olan Fransız doğumlu golcü oyuncu 21 karşılaşmada 1,736 dakika süre aldı ve 9 asist 6 gollük katkı sağladı. Anthony Modeste'nin bonservisi elinde bulunuyor.
- 25.8.2018 12:52
- Güncelleme: 25.8.2018 13:17
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‘Büyük rakama olur’
Toplam 2
Yorum
serdar akay_dandik gs scoutları ben olsam kasımpaşada bu transferleri yapan kişileri gs ye alırdım.son transfleri Josué Sá da kasımpaşa için çok iyi transfer
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Michael Frey: "Birlikte başarırız"
Toplam 2
Yorum
fb bitmiş bakın bu da günah. yazık. zürihde 280.000 euroya oynayan oyuncuyu transfer yapmış gibi 3.000.000 euroya alıp getiriyorlar. fb resmen iflas
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Gomis'i gözden düşüren 6 neden
Toplam 2
Yorum
cimbomlu Biz de kupa maçında atmadığın penaltıyı hiç unutmayacağız. gomisi satan yönetim kurulumuzu tebrik ederiz, teşekkür ederiz. cimbomlu
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