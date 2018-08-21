Marchisio yoklaması – Fotomaç – 21 Ağustos 2018
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    21 Ağustos 2018, Salı
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    Marchisio yoklaması

    Marchisio yoklaması
    ile yollarını ayıran birçok Avrupa kulübünün gündemine girdi. Sarı-kırmızılı kulübün de 32 yaşındaki orta saha için dirsek teması kurduğu öğrenildi. Ancak gibi finansal açıdan dev kulüplerin onu istemesi üzerine Aslan'a gelme ihtimalinin düşük olduğu kaydedildi.
    1. 21.8.2018
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