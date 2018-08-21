Marchisio yoklaması
- 21.8.2018
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Araplar’dan çıkarma
Toplam 4
Yorum
Nail hem futbol oynamıyorlar hem de gitmiyorlar. bi defolup gidin bu takımdan. paraya değil armaya aşık futbolcu lazım bize..
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Partizan-Beşiktaş maçı seyircisiz oynanacak!
Toplam 1
Yorum
Vedat B. Maç seyircili. Kızıl Yıldız ceza aldı. Bilgilendirmeyi düzeltin lütfen. Teşekkürler.
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Maç sonucu | Kasımpaşa 2-1 Medipol Başakşehir | ÖZET
Toplam 1
Yorum
PAŞAM SEMTLERİN EFENDİSİ..EFENDİLERİN SEMTİ
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