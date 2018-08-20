Maicon Roque defansı topladı – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    defansı topladı

    <a href="/index/maicon-roque?id=aae3ad2a-a7e3-4de9-9a0c-3fad0edeeb78" class="" rel="tag">Maicon Roque</a> defansı topladı
    ASLAN'DA 'ağır' olduğu için eleştirilen , karşısında başarılı bir performans çizdi. Partneri 'in yokluğunda ile birlikte oynayan Brezilyalı stoper, rakip golcülere göz açtırmadı. Hava toplarının neredeyse tamamını tek başına karşılayan Maicon, taraftardan büyük alkış aldı.
    1. 20.8.2018
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