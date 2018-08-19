Galatasaray'ın Emre Akbaba paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Emre Akbaba paylaşımı dikkat çekti
Galatasaray'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Emre Akbaba paylaşımı dikkat çekti. Sarı kırmızılıların 19:07'de yapılan diğer paylaşımı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
Galatasaray 19:05'te Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu.
İşte o paylaşım...
Galatasaray'ın 19:07'de yapılan diğer paylaşımı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.
İşte o paylaşım...
- 18.8.2018 19:50
- Güncelleme: 19.8.2018 01:43
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Emre Akbaba sağlık kontrolünden geçti
Toplam 2
Yorum
CELAL HEYYY MASALLAH ... ALLAH NAZARDAN SAKLASIN , KEM GOZLERDEN SAKINSIN
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Yasin’e protesto
Toplam 2
Yorum
Sporsever Galatasaray Taraftari Büyüktür yasin gibi kücüklerle ugrasmaz
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Fenerbahçe'nin yıldızı Giuliano Arabistan yolcusu!
Toplam 5
Yorum
Ufuk Bir Türk atasözü der ki; sat sat sat... Aslında bunu satıp Emre Akbaba'yı alabilseydi Fener muhteşem olurdu ama kısmet meselesi.
Galatasaray'ın Emre Akbaba paylaşımında Fenerbahçe'ye gönderme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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