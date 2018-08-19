Galatasaray'ın, sosyal medya hesabından yaptığı Emre Akbaba paylaşımı dikkat çekti. Sarı kırmızılıların 19:07'de yapılan diğer paylaşımı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

Galatasaray 19:05'te Emre Akbaba transferini bu videoyla duyurdu.

İşte o paylaşım...

Galatasaray'ın 19:07'de yapılan diğer paylaşımı ise Fenerbahçe'ye gönderme olarak yorumlandı.

İşte o paylaşım...