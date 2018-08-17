Younes Belhanda'dan Türkiye'nin EURO 24 adaylığına destek – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Younes 'dan 'nin EURO 24 adaylığına destek

    Younes <a href="/index/belhanda?id=4daef53f-db22-4007-9372-4d95f557d56c" class="" rel="tag">Belhanda</a>'dan <a href="/index/turkiye?id=14b41a69-5b12-49c6-b6c5-32870ff30d0f" class="" rel="tag">Türkiye</a>'nin EURO 24 adaylığına destek

    'ın 10 numarası Younes , 'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ev sahipliği adaylığına destek oldu.

    Futbol Federasyonu'nun () adaylık süreci için oluşturduğu sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda sözlerine yer verilen , 'de çok güzel bir sezon geçirdiğini ve ülkenin altyapı olarak çok geliştiğini söyledi.

    , "'de çok güzel bir sezon geçirdim. Çok güzel bir şehirde yaşama fırsatı buldum. çok güzel ve kapasitesi olan bir ülke. Ayrıca altyapı olarak da oldukça gelişmiş olduğunu söyleyebilirim. Avrupa'da yapılanın en iyisi burada yapılıyor. 'deki tüm stadyumlarda oynadım ve 'da, 'da hatta Avrupa'daki tüm standartlar buradaki stadyumlarda da mevcut. Burada insanlar çok sıcakkanlı ve taraftarlar muhteşem. Gelecek misafirlere et yemelerini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı ve 'nin adaylık sloganı olan 'Birlikte Paylaşalım'ı söyleyerek sözlerini noktaladı.

    1. 17.8.2018 20:56
    2. Güncelleme: 17.8.2018 21:03
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