Trabzonspor Antony Nwakame'yi KAP'a bildirdi
Trabzonspor, Antony Nwakame'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?
1.89 m uzunluğunda olan Anthony Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Nwakame, kanat forvet ve santrfor bölgesinde oynuyor. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında forma giyen Nwakaeme 2013'ten bu yana İsrail'de top oynuyor. Nwakeme, İsrail'de Hapoel Raanana ve Hapoel Beer Sheva takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt verilerine göre Nwakaeme'nin piyasa değer 1.5 milyon Euro civarında. Öte yandan Anthony Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı'nda 1 maça çıktı.
Kariyerinde en fazla Hapoel Beer Sheva formasıyla sahaya çıkan Nwakaeme, 118 maçta 42 gol 23 asiste imza attı..
- 17.8.2018 19:49
- Güncelleme: 17.8.2018 19:49
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
ya tutarsa Fenerbahçe maçında forvet oynatırsınız artık Gomisin yerine :)
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Şenol Güneş: "Bu bizim için bir ders oldu"
Toplam 22
Yorum
berbat geçmiş olsun bu takım bu sene kaçıncı olur belli değil. ligden düşmesek bari
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Galatasaray'dan flaş transfer! Emre Akbaba...
Toplam 8
Yorum
dely yav he he size gelseydi yıldızdı demi :D
Trabzonspor Antony Nwakame'yi KAP'a bildirdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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