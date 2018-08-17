Trabzonspor Antony Nwakame'yi KAP'a bildirdi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    Antony Nwakame'yi KAP'a bildirdi

    Trabzonspor Antony Nwakame'yi KAP'a bildirdi

    , Antony Nwakame'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi

    , Anthony Nwakaeme'nin transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

    ANTHONY NWAKAEME KİMDİR?

    1.89 m uzunluğunda olan Anthony Nwakaeme, 21 Mart 1989'da Nijerya'da doğdu. Nwakame, kanat forvet ve santrfor bölgesinde oynuyor. Romanya'da Cluj ve Petr. Ploiesti takımlarında forma giyen Nwakaeme 2013'ten bu yana İsrail'de top oynuyor. Nwakeme, İsrail'de Hapoel Raanana ve takımlarının formasını taşıdı. Transfermarkt verilerine göre Nwakaeme'nin piyasa değer 1.5 milyon Euro civarında. Öte yandan Anthony Nwakaeme, Nijerya 'nda 1 maça çıktı.

    Kariyerinde en fazla Hapoel Beer Sheva formasıyla sahaya çıkan Nwakaeme, 118 maçta 42 gol 23 asiste imza attı.

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    1. 17.8.2018 19:49
    2. Güncelleme: 17.8.2018 19:49
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