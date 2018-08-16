Bu oyun ligi idare eder ama Avrupa’yı taşımaz
Eldeki kadro ligde şampiyonluk adayı fakat Şampiyonlar Ligi macerası fiyaskoyla sonuçlanabilir
G.Saray'ın Ankaragücü maçına çıkan kadrosu alıştığımız ideal 11'in dışındaydı. Oyuncu grubu birbirleriyle oynama alışkanlığı olmadığı için uyum konusunda zorlandı. Hücum hattı birbirinden kopuktu. Özellikle Eren, mükemmel bir gol atmasına rağmen kanatları daha aktif hale getirebilecek pasları sunamadı. Ankaragücü toplama takım görüntüsündeydi ve G.Saray'a bireysel anlamda direnmeye çalıştı.
Fatih Terim'in sürpriz kadrosu eğer ligin güçlü bir ekibiyle karşılaşsaydı kazanma konusunda ciddi zorlanırdı.
Ankaragücü maçında savunma arkasına inanılmaz toplar kaçtı.
Savunmada büyük hatalar vardı, bunu neye bağlıyorsunuz?
Zemin oyunu etkiledi mi?
Konya'daki ve Ankara'daki kötü zeminler G.Saray'a iyi oyun oynama konusunda olumsuz etki etti. Ama zemini, kötü oyunun sebebi olarak gösteremeyiz. Özellikle Maicon- Serdar ikilisi rakibin defans arkasına yaptığı koşulara yetişme konusunda zafiyet yaşadı. Serdar Aziz, bir milli takım stoperi olmasına rağmen hâlâ eksik olan pozisyon bilgisini geliştirmiyor. El Kabir'in sayılan ve sayılmayan 2 golünde de pozisyon hatasını Serdar yaptı. Nagatomo geçmişte defans oyuncularının hatalarını kademeye girerek örtüyordu. Ama Japon yıldız Dünya Kupası sonrası tam dinlenmediği için ilk geldiği fiziksel güce henüz ulaşmış görünmüyor. Yine de Nagatomo'nun iyi bir profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Akhisar ile oynanan Süper Kupa maçının G.Saray adına en iyisi Nagatomo'ydu. Eren'in attığı gole direkt katkı sağladı. Sakatlanmasına rağmen Ankara'daki maçta görev yapmayı kabul etmesi alkışlanmalı.
10'U TARTIŞMAM
Gomis, Belhanda, Feghouli'nin yedek kalmasını herkes konuştu fakat ileri hatta Onyekuru, Sinan ve Eren'in çok yaratıcı olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü ilk gol duran toptan, ikincisi kendi kalesine vuruştan geldi. Üçüncü golün asistini ise Belhanda yaptı. Bu hafta nasıl bir kadro bekliyorsunuz?
Fatih Terim;
Gomis, Belhanda, Feghouli üçlüsünü yedek bırakırken, takıma şu mesajı verdi: "Benim için isimler önemli değil. Önemli olan G.Saray'ın başarısıdır. Hiç kimse kendisini vazgeçilmez sanmasın." Yine de Belhanda'nın kalitesini tartışmam.
Eren'in attığı golde yaptığı asiste baktığımız zaman topa dokunuş zarafeti göz kamaştırdı. Feghouli de 10 numara pozisyonunda oynarken daha verimli oluyor. Kanatta oynasa da yapılan hücumlara ciddi katkı sağlıyor. Bu üçlü olmayınca G.Saray, hücumda yeterince organize olamadı. Onyekuru, oyun zekası üst düzeyde bir oyuncu. Gücü arttıkça; çabukluğu ve dikine gidişiyle G.Saray'ın gol yollarını zenginleştirir.
Onyekuru'yu eleştirmekten çok süre vermek ve sabırlı olmak gerekiyor.
Sinan Gümüş'e çok şaşırdım. İlk 11'de oyun lideri olarak başlamasına rağmen vasatı aşamadı. Sinan artık istikrarlı bir çizgi yakalamalı.
Rodrigues'in sorunu kötü zemindi.
Eğer Rodrigues iyi bir zeminde oynasaydı Ankaragücü savunmasını darmadağın ederdi. Performansı, isteği ve coşkusu üst düzeydeydi.
TERİM KOLAYCA SİLMEZ
Gomis, geçen hafta yedekti ve iki haftadır sıkı çalıştığını taraftara sosyal medyadan gösteriyor.
Gomis'in çabasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
33 yaşındaki Gomis için G.Saray son durak olacak gibi görünüyor.
Fransız golcü mevcut sözleşmesinin kıymetini bilerek artık sahada mücadele edecektir.
Taraftara sosyal medyadan sürekli çalıştığını göstermesi iki şekilde yorumlarım. Birincisi, "Çok çalışıyorum, oynamak istiyorum" ikincisi, "Çok çalışıyorum ama kulübede oturuyorum" diyor. Gomis'in bu tavrı sergilemesine gerek yok.
Golden sonra sarıldığı Terim, futbolcusunu kolay harcamaz.
Gomis'in para konuşması, bence taraftarın gönlünde yer alan itibarını da zedeler. Terim'in geçen haftaki mesajından bütün oyuncular nasibini almıştır. Gomis'le de artık bir barış sağlanmalıdır.
YÖNETİM AÇIKLASIN
Transferde henüz yol alınamadı.
Bu durum olumsuzluk yaratır mı?
Transfer yapılamadığı için Mustafa Cengiz eleştiriliyor. Yönetimin bu konuda eksikleri var mı?
G.Saray yönetimi, kadro mühendisliğini maalesef doğru yapamadı.
Başkan Mustafa Cengiz ve ekibi, UEFA ile masaya oturup dört yıllık bir anlaşma yaptı.
Bizim bildiğimiz oyuncu satamazsan oyuncu alamazsın politikası transferde rol oynayacaktı.
Acaba bizim bilmediğimiz başka sert kurallar mı var? Bunu yönetim çıkıp, taraftara camiaya net biçimde açıklamalı. F.Bahçe, Ayew ve Slimani'yi kiraladı.
G.Saray, Nagatomo ve Muğdat'ı bonservisiyle aldı, Onyekuru'yu da kiraladı. 31 Ağustos'a kadar süre olduğunu vurgulamak, belki doğru gibi görünebilir ama defansa ve orta alana birer oyuncu almadan transfer dönemi kapatılırsa G.Saray üç kulvarda çok zorlanır.
MUSLERA STOPER GİBİ
Fenerbahçe'nin elenmesiyle Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde tek kaldı. Türkiye'yi başarıyla temsil etme olasılığı nedir?
Öncelikle çekilecek kurada düşecek takımlar önemli. Örneğin;
Beşiktaş'ın geçen sene oynadığı Porto ve Monaco ciddi güç kaybı yaşamıştı. Böyle takımlarla G.Saray eşleşirse gruptan çıkma şansı oluşabilir. Ancak görünen köye baktığımız zaman Terim'in de dile getirdiği gibi, G.Saray'ın oynadığı oyun belki lig için yeterli olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde iş yapmaz. Ndiaye, Emre Akbaba gibi oyuncular G.Saray'ın kadrosunu güçlendirir. Alınacak oyun bilgisi yüksek, lider kimlikli bir stoper hem defansı toparlar hem de kaleci Muslera'yı rahatlatır.
Çünkü Muslera her maç defans arkasına kaçan rakip oyuncuları yakalama konusunda bir stoper gibi oynuyor. Bunun en son örneğini Ankaragücü maçında Bifouma'nın önünden çaldığı topla gösterdi.
Beşiktaş, F.Bahçe ve Başakşehir'le karşılaştırdığınızda G.Saray, hangi konumda?
G.Saray, mevcut kadro yapısıyla bu sezon da şampiyonluğun en güçlü adayı olur. F.Bahçe, Avrupa Ligi'ne kaldı, eğer Beşiktaş ve Başakşehir de Avrupa'da yollarına devam ederse güzel bir lig yarışı izleriz. 4 takımın da bu sezon kadro derinlikleri var.
G.Saray'da şampiyon olmamış oyuncu sayısı fazlaydı ama hepsi geçen sezon ligi tanıma fırsatını elde ettiği gibi şampiyonluk konusunda üzerindeki baskıyı da attı.
Bu durum, G.Saray için yarışta ciddi bir avantaj teşkil edecektir. Takviye yapılmaz ve şanssız bir kura çekilirse Devler Ligi macerası fiyaskoyla sonuçlanabilir.
- 16.8.2018
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Ufuk Sarıca: “İki maçı kazanıp Çin’e gitmek istiyoruz”
Toplam 1
Yorum
Dr.ALban Bu takım maç falan kazanmaz. Hidayet bey orda olduğu sürece size destek yok. Şifreli kanaldan verin maçları daha güzel olur kimse izlemesin
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Beşir kalmak istemiş
Toplam 3
Yorum
Ceyhun Sümer'in halen ne isi var Trabzon'da. Bize kac futbolcu kazandirdi son senerleri? Kac yetenekli oyuncuyu torpili olmadigi icin gönderdi?
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Fenerbahçe'den Slimani açıklaması!
Toplam 3
Yorum
ismail girgin turşusunu kurun tur gittikten sonra olmadı sayın başkan yine kahrolduk
Bu oyun ligi idare eder ama Avrupa’yı taşımaz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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