Gomis'ten taraftara mesaj
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'ten taraftara mesaj

    Gomis'ten taraftara mesaj

    'ın Fransız futbolcusu Bafetimbi , sarı-kırmızılı taraftara çok çalışacağının sözünü verdi.

    Golcü futbolcu, kişisel hesabından yaptığı paylaşımda bireysel antrenmanlarının görüntülerini yayımladı.

    , şınav çektiği videoyu "Asla yalan söylemedim. Size söz çok çalışacağım." notuyla paylaştı.

    1. 15.8.2018 14:21
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