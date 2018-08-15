Abdurrahim Albayrak, Filistin kulübünü misafir etti
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    , kulübünü misafir etti

    <a href="/index/abdurrahim-albayrak?id=a53106bb-286b-4ab5-b65d-826cd41daad0" class="" rel="tag">Abdurrahim Albayrak</a>, <a href="/index/filistin?id=bebd6f64-915b-4913-a842-f0aadae5efc2" class="" rel="tag">Filistin</a> kulübünü misafir etti

    Kulübü 2'nci Başkanı , 'in Zeytindağı Spor Kulübü sporcularını kabul etti.

    Vakfı ve Mezunları Derneği'nin (VEFADER) organizasyonuyla 'ye gelen 'in 2'nci Lig futbol kulüplerinden Zeytindağı Spor, 2'nci Başkanı tarafından misafir edildi.


    Ziyarette konuşan Aybayrak, Filistinli futbolcuların her zaman yanında olduklarını belirterek, "'den ülkemize gelen sevgili genç kardeşlerimi bugün Altur'da misafir ediyoruz. Sabah saatlerinde 'ın stadını ve müzesini gezdirdik. Şimdi de Bölgesi'nden 'nin yemeklerini kendilerine tattıracağız. Kendileri dün maç yaptılar. Dün de hep beraber oradaydık. Çok güzel bir gece yaşadık. Bugün statta başlayıp, burada yemekleriyle devam eden güzel bir gün olacak" diye konuştu.


    Futbolculara memnun olup olmadıklarını ve 'ın stadını beğenip beğenmediklerini soran Albayrak, "İnşallah bu kardeşlerimizin arasından bir futbolcu çıkar ve o güzel statta top oynar. Kendilerini öpüyorum, her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Biz onları çok seviyoruz, bizim için çok önemliler. Her zaman kalbimizdeler" dedi.


    Filistinli genç futbolcular, dün akşam İZÜ Stadyumu'nun açılışında bir gösteri maçı yaptı. Misafirler daha önce de 'ın sahasında Akhisarspor'u konuk ettiği karşılaşmayı tribünden takip ettiler.

    1. 15.8.2018 12:53
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