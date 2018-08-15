Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım
Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, Benfica maçı sırasında yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti.
Sosyal medyadaki Fenerbahçe karşıtı paylaşımlarıyla bilinen Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo ise yine Sarı Lacivertlileri kızdıracak bir paylaşıma imza attı.
Melo, Fenerbahçe - Benfica maçının 1-1'lik skorun görüntüsünü 90. dakikada Instagram hikayesinde "En büyük cim bom bom" notuyla paylaştı.
Bu mesaj Fenerbahçelileri kızdırırken Galatasaraylıların ise beğenisini topladı.
- 15.8.2018 11:18
- Güncelleme: 15.8.2018 11:19
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Volkan Demirel yaktı!
Toplam 8
Yorum
cengiz dersimli ali koç volkan konusunda duygusal davrandı hal bu ki koca şirketler yöneten Ali Koç bilmeliydi duygusallıkla iş yapılmaz...
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
''Burası Kadıköy'' Ümitle Ankarayı Umutla Bursayı Bülentle Akhisarı yenersiniz yabancı hakemle Vardar Östersunds Arnavutluku yenebilir misiniz?
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Yine kabus! Fenerbahçe 1-Benfica 1 maç sonucu
Toplam 10
Yorum
Yalnız bir eksik var Ali Palabıyık Halil Umut Meler Ümit Öztürk Fırat Aydınus
Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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