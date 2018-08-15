Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım – Fotomaç – 15 Ağustos 2018
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    15 Ağustos 2018, Çarşamba
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    'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıran paylaşım

    'ın eski oyuncusu , maçı sırasında yaptığı paylaşımla Fenerbahçelileri kızdırdı.

    , Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

    Sosyal medyadaki Fenerbahçe karşıtı paylaşımlarıyla bilinen 'ın eski futbolcularından ise yine Sarı Lacivertlileri kızdıracak bir paylaşıma imza attı.

    Melo, Fenerbahçe - Benfica maçının 1-1'lik skorun görüntüsünü 90. dakikada Instagram hikayesinde "En büyük cim bom bom" notuyla paylaştı.

    Bu mesaj Fenerbahçelileri kızdırırken Galatasaraylıların ise beğenisini topladı.

    1. 15.8.2018 11:18
    2. Güncelleme: 15.8.2018 11:19
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