Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Benfica ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti.

Sosyal medyadaki Fenerbahçe karşıtı paylaşımlarıyla bilinen Galatasaray'ın eski futbolcularından Felipe Melo ise yine Sarı Lacivertlileri kızdıracak bir paylaşıma imza attı.

Melo, Fenerbahçe - Benfica maçının 1-1'lik skorun görüntüsünü 90. dakikada Instagram hikayesinde "En büyük cim bom bom" notuyla paylaştı.

Bu mesaj Fenerbahçelileri kızdırırken Galatasaraylıların ise beğenisini topladı.



